О трагедии супермарафонца Джошуа Витнера-Джексона напоминает издание «Дейли Мейл». Сейчас ему 36 лет, и у него четвертая стадия рака кишечника с множественными метастазами, он не может дышать без кислородной маски.

Сейчас много пишут об особой подверженности колоректальному раку любителей экстремального бега — полумарафонцев, марафонцев, супермарафонцев.

Шок – это по-ихнему

Тревогу подняли сами бегуны, которые «по совместительству» оказались врачами. О своих печальных наблюдениях за коллегами они написали статью в журнал Cancer Epidemiology («Эпидемиология рака»).

Исследованием руководил доктор Тимоти Кэннон из медицинского центра Inova Schar (штат Вирджиния, США), специализирующегося на онкологии. Ему удалось организовать колоноскопическое обследование 94 бегунов 35-50 лет, каждый из них пробежал как минимум или 5 обычных марафонов, или 2 супермарафона.

То, что увидели медики, их поразило: почти у половины были обнаружены полипы кишечника, которые могли превратиться в злокачественные опухоли, причем у 15% риск этого был очень высок — полипы были большими и запущенными.

Для справки, у обычных людей такого возраста подобные изменения находят в несколько раз реже, всего в 1,2–6 процентах случаев. По удивительному везению, ни у одного бегуна еще не было рака.

От обычного марафона к медицинскому

Джошуа Витнер-Джексон стал символом борьбы с таким раком. Он ведет аккаунт в запрещенной у нас сети «Инстаграм», рассказывая о своих проблемах. Бегун прошел бесчисленное количество курсов химиотерапии, метастазами у него поражены легкие, и поэтому он вынужден жить с кислородной маской, из-за осложнения он перенес операцию на сердце, а недавно 5 дней провел в реанимации.

По сути, его жизнь превратилась в непрерывный медицинский марафон. Ему регулярно помогают фолловеры, перечисляя средства на дополнительное лечение, не покрываемое страховкой.

Мышцы обкрадывают кишечник

Думается, его история — повод напомнить об опасности рака толстой и прямой кишки у бегунов-экстремалов. Как объясняет доктор Кэннон, его причина в том, что во время долгого бега организм перенаправляет кровь от кишечника к мускулатуре — она же испытывает в это время наиболее сильную гипоксию (нехватка кислорода — прим. ред.).

Естественно, после этого гипоксия развивается в кишечнике, клетки его слизистой могут отмирать, возникает воспаление. При этом не исключена ситуация, которую врачи называют «дырявым кишечником». Сами спортсмены во время забега или после него порой испытывают тошноту, рвоту, спазмы, понос и даже кровотечение из прямой кишки. Естественно, из-за такой травмы клетки кишечника вынуждены активно делиться, чтобы залатать повреждения. А это увеличивает количество мутаций и тем самым повышает риск развития полипов и далее — рака. Если атлет продолжает бегать, и такие ситуации повторяются, вероятность опухоли увеличивается существенно.

Что же делать?

Если такое бывает, надо обязательно сделать колоноскопию, а не слушать коллег по бегу, среди которых популярен миф о том, что это нормальные и неопасные процессы для длинных дистанций. «Не слушайте никого, кто говорит вам, что ректальное кровотечение — это нормально для бегунов, — объясняет доктор Кэннон. — Пройдите обследование».

В принципе, исследователи не призывают прекратить занятия бегом. Но игнорировать любые симптомы из описанных выше они не рекомендуют. К ним нужно быть очень внимательными и при малейших проблемах надо обследоваться.