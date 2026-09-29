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Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов: подозреваемые — граждане Латвии 0 42

В мире
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эстония обвинила российские спецслужбы в поджоге производителя военных роботов

Иллюстративное фото. ChatGPT

Эстонские власти обвинили российские спецслужбы в организации поджога здания оборонной компании Milrem Robotics в Таллине. По делу задержаны трое граждан Латвии, которых латвийские власти уже передали Эстонии.

Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, Полиция безопасности Эстонии (КаПо) после анализа собранной информации пришла к выводу, что пожар в здании, которым пользовалась Milrem Robotics, был не случайностью и не обычным уголовным преступлением.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью заявить, что поджог здания Мильрем в Эстонии в ночь на 15 августа был актом саботажа, совершенным спецслужбами Российской Федерации. К такому выводу пришла Служба внутренней безопасности Эстонии (СИЗ) после тщательной оценки собранной информации», — заявил премьер-министр Кристен Михал.

По его словам, к такому выводу КаПо пришла после тщательной оценки собранной информации.

Подозреваемых задержали в Латвии

Сам поджог произошел в ночь на 15 августа в таллиннском районе Ласнамяэ на улице Бетоони. Местный житель заметил подозрительную активность возле здания и сообщил об этом в Центр тревоги.

Следствие довольно быстро установило предполагаемых исполнителей. Все трое были задержаны на территории Латвии.

Позднее выяснилось, что речь идет о трех гражданах Латвии. В конце сентября латвийские власти передали их Эстонии.

После доставки в страну подозреваемых допросили сотрудники КаПо, а затем Харьюский уездный суд санкционировал их содержание под стражей.

Ранее Государственная прокуратура Эстонии подчеркивала, что подозреваемым пока вменяется повреждение и уничтожение имущества, однако правовая квалификация дела может измениться по мере расследования.

Почему целью могла стать Milrem Robotics

Milrem Robotics — одно из наиболее известных оборонных предприятий Эстонии, специализирующееся на роботизированных и автономных наземных системах военного назначения.

Компания производит, в частности, беспилотные наземные машины THeMIS, которые используются Украиной.

Еще в 2022 году в России была объявлена награда за захват и доставку одного такого аппарата THeMIS, находившегося на вооружении украинских сил.

По оценке эстонских властей, нападение на предприятие вписывается в более широкую картину диверсионной деятельности в Европе, направленной против государств и компаний, поддерживающих Украину.

Генеральный директор КаПо Марго Паллосон предупредил, что угроза российских провокаций и попыток проведения диверсий сохраняется. По его словам, российские спецслужбы продолжают искать и вербовать людей в европейских странах для выполнения подобных заданий.

Особенно уязвимыми КаПо считает оборонные предприятия, критическую инфраструктуру и организации, оказывающие поддержку Украине. Им рекомендовано усилить как физическую охрану объектов, так и меры кибербезопасности.

Расследование продолжается

Несмотря на заявление эстонских властей о российском заказе, уголовное расследование еще не завершено. Следователям предстоит установить все обстоятельства подготовки поджога и конкретную роль каждого из трех подозреваемых.

При этом публично Эстония пока не раскрыла разведывательные данные и другие доказательства, на основании которых КаПо связала организацию диверсии с российскими спецслужбами.

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#Латвия #спецслужбы #кибербезопасность #диверсия #Россия #оборонная промышленность #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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