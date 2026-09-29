В Кремле назвали безосновательными обвинения властей Эстонии, которые заявили о причастности российских спецслужб к августовскому поджогу на объекте оборонной компании Milrem Robotics в Таллинне. Москва отрицает свою причастность к произошедшему.

Как передают AFP-BNS, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 29 сентября, прокомментировал обвинения в ответ на вопрос журналиста AFP.

«Подобные заявления являются безосновательными, непродуманными, они никак не связаны с реальностью и не имеют под собой никаких оснований. Поэтому мы не можем и не принимаем такие заявления всерьез», — заявил Песков.

Ранее во вторник власти Эстонии заявили, что, по выводам Полиции безопасности страны (KAPO), поджог на объекте Milrem Robotics в ночь на 15 августа был преднамеренным актом саботажа, совершенным по заданию российских спецслужб. Москва это утверждение отвергает.

По делу о поджоге были задержаны трое граждан Латвии, которых впоследствии передали Эстонии. Расследование продолжается.

Milrem Robotics занимается разработкой роботизированных и автономных систем. Ее беспилотные наземные платформы THeMIS используются в том числе Вооруженными силами Украины.

Таким образом, стороны дают произошедшему прямо противоположные оценки: Таллинн утверждает, что собранные следствием данные позволяют связать поджог с российскими спецслужбами, тогда как Кремль называет эти обвинения безосновательными.