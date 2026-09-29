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Киев проболтался о выдаче пленных КНДР Сеулу: Южная Корея вызвала посла 0 467

В мире
Дата публикации: 29.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: Зеленский и пленный кореец

В министерстве отметили, что подобные действия негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами.

В понедельник Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало исполняющего обязанности посла Украины Андрея Вешкина из-за скандала с двумя военнопленными КНДР.

Как пишет Yonhap, Сеул крайне возмущен тем, что Украина отрицает наличие соглашения о конфиденциальности с Южной Кореей. Первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Джу довел до сведения Вешкина жесткую позицию Сеула по этому вопросу.

В министерстве отметили, что подобные действия наносят серьезный ущерб взаимному доверию и негативно сказываются на дружественных отношениях между двумя странами.

Yonhap пишет, что заместитель министра потребовал от Украины официальных разъяснений и извинений в связи с этим шагом; украинский представитель ответил, что в точности передаст позицию Сеула Киеву.

Скандал с пленными КНДР - что известно

Поводом для скандала стало заявление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, что Украина передала Южной Корее двух захваченных северокорейских солдат.

Через несколько часов после заявления Зеленского президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён раскритиковал этот шаг.

Позже в ОП попытались преуменьшить значение утечки информации, заявив, что президент лишь обнародовал факт передачи солдат Южной Корее, и что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало.

Однако Сеул такое заявление еще больше возмутило. В администрации президента Южной Кореи требуют от Киева официальных объяснений и извинений.

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#Украина #КНДР #дипломатия #Южная Корея #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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