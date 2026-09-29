Президент России Владимир Путин усилил контроль над информацией об экспорте российской нефти и работе нефтеперерабатывающей отрасли. Новые ограничения могут осложнить западным странам отслеживание потоков российских энергоресурсов и выявление возможных случаев обхода санкций, сообщает Reuters.

Подписанный Путиным в понедельник указ предусматривает ограничение публикации и использования ряда данных, связанных с экспортом энергоресурсов.

Под ограничения попадает информация о ценах, покупателях и продавцах, маршрутах транспортировки, терминалах, местах хранения и таможенных процедурах.

Также будет ограничен доступ к сведениям об объёмах переработки нефти и производстве нефтепродуктов на отдельных российских нефтеперерабатывающих заводах. При этом самим компаниям разрешается раскрывать информацию о собственной деятельности.

В Кремле объяснили новые меры необходимостью реагировать на то, что российские власти называют «недружественными и противоречащими международному праву действиями» США, связанных с Вашингтоном государств и международных организаций.

Reuters отмечает, что сокращение объёма доступной информации о российских энергетических потоках может затруднить государственным структурам и независимым исследователям мониторинг экспорта нефти и выявление возможных схем обхода санкций.

Новые ограничения вводятся на фоне усиления украинских дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и другим объектам энергетической инфраструктуры.

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 21 сентября заявил, что в результате серии дальних ударов совокупные нефтеперерабатывающие мощности России сократились на 45%. Эта цифра является оценкой украинской стороны.