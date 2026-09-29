Россия намерена резко увеличить расходы на оборону в 2027 году. Вместо ранее запланированных 13,5 трлн рублей на эти цели собираются направить 17,1 трлн — примерно на 27% больше. Это станет максимальным показателем с начала полномасштабной войны против Украины.

Как сообщает Reuters со ссылкой на российские правительственные документы, с которыми ознакомилось агентство, расходы по статье «национальная оборона» в 2027 году должны составить 17,1 трлн рублей — около 203 млрд долларов по текущему курсу.

Ранее на этот год предусматривалось 13,5 трлн рублей. Таким образом, речь идет о дополнительных 3,6 трлн рублей.

Причем увеличение военных расходов не ограничится одним годом. Согласно документам, в общей сложности в течение следующих трех лет Россия собирается потратить на оборону около 50 трлн рублей.

Реальные расходы могут быть еще выше

В 2026 году российские власти первоначально планировали направить на оборону 12,1 трлн рублей, однако фактическая сумма засекречена и опубликована не будет.

Reuters обращает внимание и на то, что часть расходов, непосредственно или косвенно связанных с военными нуждами, может проходить по другим статьям российского бюджета. Поэтому официальная строка «национальная оборона» не обязательно отражает все расходы, связанные с войной и вооруженными силами.

Дефицит бюджета удвоился

Одновременно существенно ухудшаются показатели российского бюджета.

Правительство повысило прогноз дефицита федерального бюджета на 2026 год сразу вдвое — с 1,6% до 3,2% ВВП.

Общие государственные расходы должны увеличиться на 13,2% и достичь 48,6 трлн рублей, или примерно 20,9% российского ВВП.

Одновременно Москва снизила прогноз нефтегазовых доходов на 2026 год — с 8,9 до 7,6 трлн рублей.

Чтобы покрыть растущий дефицит, государству придется занимать больше денег. План чистых заимствований на 2026 год увеличивается на 26% — до 5 трлн рублей.

Кроме того, власти намерены использовать 459 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Это составляет примерно 11% его ликвидной части.

Долг тоже будет расти

Еще заметнее заимствования должны увеличиться в 2027 году — сразу на 43%, до 7,7 трлн рублей.

В результате государственный долг России, согласно бюджетным документам, должен вырасти с 19,9% ВВП в 2026 году до 21,7% ВВП в 2027-м.

Это выше уровня в 20%, который сами российские власти ранее рассматривали в качестве безопасной границы.

Для получения дополнительных доходов правительство также готовит новые налоговые меры. В частности, планируется ввести налог на сверхдоходы для металлургических и горнодобывающих компаний. Ожидается, что он будет приносить бюджету около 200 млрд рублей ежегодно.

Проект бюджета правительство должно представить парламенту до 1 октября.

Таким образом, новые бюджетные параметры показывают дальнейшее увеличение доли ресурсов, направляемых Россией на оборону: военные расходы растут одновременно со снижением прогнозируемых нефтегазовых доходов, увеличением дефицита и необходимостью наращивать государственные заимствования.