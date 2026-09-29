Режим бедствия ввели в Техасе из-за подорожания дизеля — стоимость выросла почти в два раза

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил в штате режим бедствия из-за рекордных цен на дизель: с начала февраля галлон подорожал с $3,30 до $5,86. Указ временно разрешает заливать в грузовики и тракторы на дорогах общего пользования окрашенный дизель, обычно предназначенный для внедорожной техники, а также поднимает допустимый вес перевозимых грузов до 43 т.

Эбботт приостановил экологические правила штата и попросил EPA ослабить федеральные стандарты, чтобы на заправки попало больше топлива.

Многие сомневаются в эффективности мер Эбботта: фермеры и раньше могли покупать окрашенный дизель без дорожных налогов, так что заметного облегчения указ им не принесет, - сообщает RTVI US.

Белый дом тем временем обсуждает ограничение экспорта американского дизеля, но аналитики Goldman Sachs предупреждают, что такая мера ударит по рентабельности НПЗ и в итоге может поднять цены еще и на бензин.