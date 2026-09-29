В Европе раскрыли крупную схему по продаже поддельных смартфонов, ущерб оценивается в 300 млн евро. Полиция провела более 160 обысков сразу в 19 европейских странах. По данным Европейской прокуратуры (EPPO), преступная группировка с 2018 года могла продать более 1 млн бывших в употреблении мобильных телефонов, выдавая их за новые. Гаджеты собирали в Гонконге и ОАЭ из подержанных компонентов, затем переупаковывали и через Нидерланды доставляли на склады в Германии.

Продавались смартфоны через интернет-магазины и маркетплейсы. Предполагаемый ущерб оценивается примерно в 300 млн евро. Кроме того, из-за использования преступниками подставных компаний для ухода от уплаты НДС страны ЕС недополучили более 30 млн евро, из которых не менее 25 млн евро приходятся на Германию, - пишет Deutsche Welle.

Одним из центров операции стала федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. На складе в городе Крефельд полиция обнаружила от 10 до 15 тысяч поддельных мобильных телефонов, передает агентство dpa.

В Австрии, Германии и Испании задержаны семь подозреваемых, включая предполагаемых организаторов схемы, сообщили в EPPO.