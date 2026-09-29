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Покаялся министр обороны Литвы 0 512

В мире
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тяжелые мысли
ФОТО: BB.LV/AI

На фоне дискуссий о вечеринке для сотрудников Министерства обороны, которая обошлась почти в 48 тыс. евро, литовский министр обороны Робертас Каунас принес извинения за сложившуюся ситуацию и пообещал создать новую систему мотивации сотрудников и укрепления коллектива.

«Были ли форма, время и стоимость мероприятия уместными в нынешней геополитической ситуации? Думаю, что нет. Поэтому я приношу искренние извинения людям, у которых эта ситуация вызвала гнев, разочарование, тревогу или сомнения. Я слышу и понимаю эту реакцию», — написал министр во вторник в Facebook.

«Ответственность за деятельность министерства, независимо от того, в скольких и каких процессах или решениях участвует министр, лежит на министре, поэтому поисков виноватых не будет», — заявил политик.

По словам Каунаса, он договорился с председателем профсоюза Минобороны разработать четкую, прозрачную и понятную всем систему мотивации сотрудников.

«Она должна соответствовать сегодняшним реалиям, принципам рационального использования средств и не вызывать обоснованных сомнений у общества», — написал министр.

Каунас также отметил, что видит в сфере канцелярии и администрирования Минобороны «проблемы, требующие не единичных исправлений, а системного пересмотра».

«Этому я уделю свое личное внимание и время», — заявил он.

Министр подчеркнул, что «очень серьезно относится» ко всем реакциям на мероприятие Минобороны.

«Хотя эти средства не были потрачены на личные нужды руководства министерства или политиков, и хотя мероприятие было организовано для сотрудников с целью укрепления сообщества, мотивации людей и сплочения коллектива, все же это вызвало беспокойство в обществе», — написал Каунас.

«Система обороны прежде всего должна создавать у людей чувство безопасности. Поэтому я еще раз приношу извинения», — добавил он.

О вечеринке Минобороны почти за 48 тыс. евро в минувшую среду сообщили новостной портал Lrytas и передача «Репортер» телеканала Lietuvos rytas. Министерство выделило на мероприятие почти 45 тыс. евро.

На прошлой неделе Каунас, реагируя на появившуюся в СМИ информацию, сказал, что это обычная практика в любой организации, но пообещал взвесить стоимость и обстоятельства организации мероприятия.

Президент Гитанас Науседа заявил, что ждет от министра извинений, и не ответил на вопрос, доверяет ли он ему по-прежнему.

По словам главы государства, эта история дискредитирует финансирование национальной обороны, так как теперь каждый раз, когда придется «бороться за бюджетные деньги для обороны, эта история будет всплывать» и будет «постоянным упреком».

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#Литва #оборона #извинения #критика #финансирование
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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