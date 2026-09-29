Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, по оценке альянса, Россия продолжает кампанию враждебных гибридных действий против стран НАТО, однако добиться ослабления поддержки Украины ей не удастся.

Заявление прозвучало после того, как власти Эстонии связали августовский поджог на объекте оборонной компании Milrem Robotics в Таллинне с российскими спецслужбами.

Как передают AFP-BNS, во вторник, 29 сентября, Рютте заявил журналистам, что подобные действия Москва, по его мнению, использует для давления на союзников и попыток повлиять на их политику в отношении Киева. В сентябре генсек НАТО уже публично говорил о российских гибридных действиях в Европе и подчеркивал, что ответом альянса станет продолжение поддержки Украины.

«Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий против союзников по НАТО. Они пытаются ослабить нашу решимость и прекратить нашу поддержку Украины. Но Россия потерпит неудачу. Они потерпят неудачу на поле боя в Украине и потерпят неудачу в попытках подорвать наше единство и поддержку Украины», — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО неоднократно подчеркивал, что альянс намерен сохранять и наращивать поддержку Украины. В частности, 8 сентября он призывал союзников продолжать поставки помощи Киеву, заявляя, что задержки в предоставлении необходимого оборудования имеют непосредственные последствия для Украины.

Эстония заявила о российском следе

Поводом для нового заявления Рютте стала информация из Эстонии. Премьер-министр страны Кристен Михал сообщил, что, по оценке эстонской Полиции безопасности, поджог на объекте оборонной компании Milrem Robotics в Таллинне в ночь на 15 августа был диверсией, совершенной по заданию российских спецслужб.

По делу проходят трое граждан Латвии, которых подозревают в причастности к поджогу.

«Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что поджог Milrem, произошедший в Эстонии в ночь на 15 августа, был актом саботажа, заказанным спецслужбами Российской Федерации. Такой вывод Полиция безопасности сделала после тщательной оценки собранных данных», — заявил Михал, которого цитирует пресс-служба правительства Эстонии.

Эстонский премьер связал случившееся с более широкой, по оценке Таллинна, кампанией России в Европе. По его словам, ее целью является запугивание европейских государств и сокращение их помощи Украине.

Подобную оценку Михал высказывал и ранее: 22 сентября он заявлял, что Россия стремится расколоть Европу, тогда как противодействие этому, по его словам, требует укрепления обороноспособности и союзнических отношений.

Эстония обещает усилить давление

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что реакция Таллинна будет противоположной той, которой, по мнению эстонских властей, добивается Москва.

«Вместе с союзниками и партнерами в Европе и за ее пределами мы усилим давление на Россию, ужесточим санкции и будем искать дополнительные возможности для ограничения поездок российских граждан в Европу. Мы также продолжим и усилим всестороннюю поддержку Украины. Попытки России запугать нас не ослабят нашу решимость — они ее только укрепят», — говорится в заявлении Цахкны.

Кроме того, 29 сентября в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России.

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон, в свою очередь, предупредил, что угроза новых провокаций и диверсионных действий, которые эстонские власти связывают с Россией, сохраняется.

Троих граждан Латвии передали Эстонии

Пожар на объекте, используемом Milrem Robotics, произошел в ночь на 15 августа в таллиннском районе Ласнамяэ.

В середине сентября Латвия передала Эстонии троих граждан Латвии, подозреваемых в причастности к поджогу. Эстонский суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, поэтому их виновность должна быть установлена судом.

Milrem Robotics — эстонская оборонная компания, выпускающая, в частности, беспилотные наземные гусеничные платформы THeMIS. Такие машины поставляются Украине.

На фоне расследования поджога НАТО подчеркивает, что предполагаемые гибридные действия не должны привести к сокращению помощи Киеву. Ранее в сентябре Рютте уже формулировал позицию альянса предельно ясно: Россия, по его словам, стремится остановить поддержку Украины и внести раскол среди союзников, тогда как НАТО намерено отвечать сохранением единства и дальнейшей помощью Киеву.

Таким образом, дело о пожаре на объекте Milrem Robotics вышло за рамки уголовного расследования: власти Эстонии рассматривают его как эпизод более широкой гибридной кампании, которую они связывают с российскими спецслужбами. НАТО, со своей стороны, заявляет, что подобные действия не изменят курса альянса на поддержку Украины.