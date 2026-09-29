В Евросоюзе разгорается спор вокруг денег на ближайшее десятилетие. Германия и ещё пять стран заявили, что не готовы поддержать новый семилетний бюджет ЕС, если Брюссель не сократит запланированные расходы на сотни миллиардов евро.

Как сообщает Financial Times, совместное требование выдвинули Германия, Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

«Бюджет ЕС нуждается в коренном реформировании. Мы должны сделать выбор», — говорится в совместном письме лидеров шести государств.

Речь идёт о многолетнем финансовом плане Евросоюза на 2028–2034 годы. Еврокомиссия предложила бюджет объёмом почти 2 трлн евро — около 1,26% среднего валового национального дохода ЕС.

Однако Германия и её союзники считают предложенные расходы чрезмерными и требуют сократить их на сотни миллиардов евро.

Одновременно шесть стран выступают за изменение приоритетов. Они предлагают направлять больше европейских денег на оборону, безопасность, конкурентоспособность и поддержку инновационных компаний.

Это означает сложный выбор для ЕС. Значительная часть европейского бюджета традиционно направляется на сельское хозяйство и поддержку менее развитых регионов. Сокращение общего объёма расходов при одновременном увеличении финансирования обороны и инноваций неизбежно усиливает борьбу между различными направлениями финансирования.

Financial Times отмечает, что позиции внутри Евросоюза заметно расходятся. Ряд стран выступает за сохранение значительного финансирования традиционных программ, тогда как группа во главе с Германией настаивает на более глубокой перестройке бюджета.

Ситуацию осложняет порядок принятия многолетнего бюджета: для его утверждения необходимо согласие всех 27 государств ЕС. Таким образом, отказ даже одной страны поддержать итоговый вариант способен заблокировать соглашение.

Лидеры ЕС ранее рассчитывали договориться о финансовом плане до конца 2026 года. Теперь добиться компромисса будет сложнее, особенно на фоне предстоящих выборов в нескольких крупных европейских странах.

Переговоры фактически сводятся к вопросу о том, на что Европа должна тратить больше в новых условиях: сохранять прежние объёмы поддержки сельского хозяйства и регионов или перераспределять всё большую часть общего бюджета на оборону, безопасность и технологическую конкурентоспособность.