В Непале произошел масштабный оползень, который за несколько секунд увлек за собой часть горного склона, сообщает Nexta.

Оползень сошел возле реки Кали-Гандаки после трех дней сильных ливней.

По последним данным, погибли как минимум 24 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести. Разрушены дома, дороги и мосты, около 1500 человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Новая природная катастрофа произошла всего через месяц после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коси. Тогда, по данным властей, погибли 1386 человек, еще 5130 числились пропавшими без вести.