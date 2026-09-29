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В Непале новый гигантский оползень: часть горы исчезла за считаные секунды 0 323

В мире
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Река Гори

В Непале произошел масштабный оползень, который за несколько секунд увлек за собой часть горного склона, сообщает Nexta.

Оползень сошел возле реки Кали-Гандаки после трех дней сильных ливней.

По последним данным, погибли как минимум 24 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести. Разрушены дома, дороги и мосты, около 1500 человек были вынуждены покинуть свои жилища.

Новая природная катастрофа произошла всего через месяц после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коси. Тогда, по данным властей, погибли 1386 человек, еще 5130 числились пропавшими без вести.

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#Непал #горы #реки
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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