В Непале произошел масштабный оползень, который за несколько секунд увлек за собой часть горного склона, сообщает Nexta.
Оползень сошел возле реки Кали-Гандаки после трех дней сильных ливней.
По последним данным, погибли как минимум 24 человека, еще 14 числятся пропавшими без вести. Разрушены дома, дороги и мосты, около 1500 человек были вынуждены покинуть свои жилища.
Новая природная катастрофа произошла всего через месяц после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коси. Тогда, по данным властей, погибли 1386 человек, еще 5130 числились пропавшими без вести.
🌊 A massive landslide swept away part of a mountain in Nepal in a matter of seconds— NEXTA (@nexta_tv) September 28, 2026
After three days of heavy rain, the slope collapsed near the Kali Gandaki River.
According to the latest figures, at least 24 people were killed and 14 remain missing. Homes, roads and bridges… pic.twitter.com/DQgu61Sowo
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