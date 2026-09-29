Россия планирует в 2027 году потратить на оборону 17,1 трлн рублей, что примерно на 27% больше, чем изначально заложенные в бюджет 13,5 трлн рублей, пишет Reuters. Это самый высокий показатель с начала войны в Украине.

Россия планирует в 2027 году потратить на оборону 17,1 трлн рублей (178 млрд евро), что примерно на 27% больше, чем изначально заложенные в бюджет 13,5 трлн рублей. Это самый высокий показатель с начала войны в Украине, следует из правительственных документов, с которыми в понедельник, 28 сентября, ознакомилось агентство Reuters.

Согласно документам, общие расходы на оборону составят 50 трлн рублей в течение следующих трех лет. В 2026 году правительство планировало потратить на оборонные цели 12,1 трлн рублей, напоминает Reuters. При этом фактическая сумма засекречена. Частично военные расходы также могут быть включены в другие разделы бюджета.

При этом правительство повысило прогноз дефицита бюджета на 2026 год - до 3,2% валового внутреннего продукта (по сравнению с 1,6% ВВП). Бюджетные расходы в 2026 году увеличатся на 13,2% - до 48,6 трлн рублей (20,9% ВВП).

Новые налоги

Проект закона о бюджете должен быть 1 октября внесен в Госдуму. На прошлой неделе - после выборов - власти объявили о планах по новому повышению налогов в 2027 году. Власти РФ ожидают дополнительных поступлений в размере около 200 млрд рублей ежегодно от нового налога на сверхдоходы для отдельных сегментов горно-металлургического комплекса и производителей удобрений.

Из документов следует, что в 2027 году правительство увеличит план чистого заимствования на 26 % - до 5 трлн рублей - и потратит 459 млрд рублей (около 11% ликвидной части Фонда национального благосостояния) на сокращение дефицита.

Снижен прогноз доходов от нефти и газа

Кроме того, власти снизили прогноз доходов от нефти и газа на 2026 год до 7,6 трлн рублей с ранее ожидавшихся 8,9 трлн рублей.

Госдолг должен вырасти до 21,7% ВВП в 2027 году - с 19,9% ВВП в 2026 году - превысив уровень в 20%, который власти считают безопасным. Общий объем заимствований в 2027 году увеличится на 43% - до 7,7 трлн рублей, пишет Reuters.