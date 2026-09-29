Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе RAF Fairford, которую используют американские военные. Ранее возле базы задержали пятерых молодых британцев по подозрению в подготовке террористического акта. По данным СМИ, возможной целью могли быть американские бомбардировщики B-1.

«То, что могло произойти в Великобритании на выходных, — очень серьёзная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства», — заявил Рубио в интервью Fox News.

Госсекретарь поблагодарил британские власти за сотрудничество и добавил, что в ближайшие дни должна появиться дополнительная информация.

Пятерых мужчин задержали в воскресенье возле авиабазы RAF Fairford. Все они — граждане Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет, проживающие в разных районах Лондона.

Первоначально их подозревали в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами. Впоследствии основание для задержания расширили — мужчин стали также подозревать в подготовке террористического акта.

Полиция обследовала три автомобиля, которыми пользовались задержанные. К проверке машин привлекались военные специалисты и криминалисты.

После допросов и следственных действий всех пятерых отпустили под залог. При этом расследование продолжается, а на подозреваемых наложены ограничения на передвижение и контакты с определёнными людьми.

Глава британской контртеррористической полиции Лоуренс Тейлор подтвердил, что следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе возможную связь с международной обстановкой. Полиция выясняет, могли ли задержанные действовать в интересах иностранного государства.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что британские следователи изучают возможную причастность Ирана к предполагаемому заговору.

По данным издания, возможной целью нападения могли стать американские стратегические бомбардировщики B-1, размещённые на RAF Fairford.

При этом Рубио в своём заявлении конкретное иностранное государство не назвал, а британские власти официально не подтверждали ни причастность Ирана, ни то, что целью предполагаемого нападения действительно являлись американские B-1.

Расследование продолжается. Все пятеро освобождённых под залог остаются подозреваемыми.