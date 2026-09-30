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Главный акционер Novaturas задержан по делу о наркотиках и проституции 0 321

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
BNS
Изображение к статье: Турецкий отель

В Турции задержан главный акционер одного из крупнейших туроператоров стран Балтии Novaturas, турецкий бизнесмен в сфере туризма Нешет Кочкар. Об этом в среду сообщает портал 15min со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Кочкар — один из 18 бизнесменов, задержанных правоохранительными органами в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков и проституции.

Также задержаны двое бывших руководителей самоуправления курортного города Анталья. Отмечается, что полиция провела 37 обысков, два из них – на судах.

По сообщениям турецких СМИ, в ходе операции, скоординированной прокуратурой курортного города Серик в провинции Анталья по борьбе с наркопреступностью и проституцией, был задержан ряд бизнесменов и бывших руководителей самоуправления, в том числе владелец одной из крупнейших турецких туристических компаний, Anex Tour Group, Кочкар.

29 сентября полиция провела скоординированные операции, в ходе которых были проведены рейды в 35 местах и ​​на двух судах. Из двадцати подозреваемых, на которых были выданы ордера на арест, 18 были задержаны и доставлены в полицейский участок, поиски двух беглецов продолжаются.

Показания в следственном деле указывают на то, что в различных местах и ​​на судах осуществлялась поставка наркотиков и организовывалась проституция.

Кочкару принадлежит 82,73% акций Novaturas.

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#туризм #преступность #наркотики #арест
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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