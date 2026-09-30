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Историческое решение в Марокко: премьер-министром впервые стала женщина 0 80

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фатима Захра Мансури

Фатима Захра Мансури.

ФОТО: пресс-фото

Король Марокко Мохаммед VI назначил премьер-министром Фатиму Захру Мансури — первую женщину в истории страны, возглавившую правительство. Теперь ей предстоит сформировать правящую коалицию после победы ее партии на парламентских выборах.

Марокко впервые в своей истории возглавит женщина. Король Мохаммед VI назначил премьер-министром Фатиму Захру Мансури, которая до этого занимала пост министра городского планирования и одновременно была мэром Марракеша.

50-летней юристке поручено сформировать новый состав правительства. Ее назначение стало возможным после победы центристской партии «Подлинность и современность» (PAM) на парламентских выборах, прошедших 23 сентября.

Это не только первое подобное назначение в истории Марокко, но и второй случай в арабском мире, когда пост главы правительства занимает женщина. Ранее премьер-министром стала Наджла Буден в Тунисе.

В ближайшие дни Мансури предстоит провести переговоры о создании правящей коалиции. Хотя PAM заявила о готовности сотрудничать с другими политическими силами, часть партий уже объявила о намерении остаться в оппозиции.

Новому правительству предстоит решать сразу несколько важных задач. Среди них — реализация масштабных инвестиций в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2030 года, борьба с инфляцией, повышение заработной платы и создание новых рабочих мест.

Фактически кабинет министров начнет работу в период, когда стране предстоят крупные инфраструктурные проекты и выполнение социальных обещаний, данных во время избирательной кампании.

Согласно Конституции Марокко, король назначает премьер-министра, однако с 2011 года обязан выбирать кандидата от партии, получившей наибольшее число мест в парламенте. Эти изменения были приняты после событий «Арабской весны» и ограничили прежние полномочия монарха при формировании правительства.

Фатима Захра Мансури состоит в партии PAM с момента ее основания в 2008 году. Она окончила Университет Монпелье во Франции, дважды избиралась мэром Марракеша, была депутатом парламента, а в 2024 году вошла в руководство партии.

Ранее имя Мансури фигурировало в связи с обвинениями в возможном конфликте интересов при земельных сделках в Марракеше. Сама политик отвергла эти обвинения и обратилась в суд.

Прошедшие выборы стали для PAM первыми победными парламентскими выборами с момента создания партии. Из 15,8 млн зарегистрированных избирателей около одного миллиона отдали свои голоса именно за нее.

Назначение Мансури открывает новую страницу в политической истории Марокко. Теперь внимание будет сосредоточено на том, насколько быстро ей удастся сформировать коалицию и приступить к реализации предвыборной программы.

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#коалиция #конституция #Марокко #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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