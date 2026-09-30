Великобритания могла бы "пойти до конца" и вернуться в Европейский союз. Такое заявлние сделал премьер-министр Соединённого Королевства Энди Бёрнэм, пока его правительство готовится взвесить ряд вариантов переформатирования отношений страны с блоком.

Выступая на BBC на следующий день после того, как на конференции Лейбористской партии он пообещал представить "варианты" будущих отношений между ЕС и Великобританией, Бёрнэм признал, что отмена Brexit станет одним из предложений, которые будут рассмотрены.

"Мы можем сохранить статус-кво. Мы можем изучить то, о чём говорил Джордж Осборн в отношении таможенного союза, можем посмотреть на то, что либеральные демократы предлагали по поводу единого рынка ЕС, или можем пойти до конца, - сказал Бёрнэм. - Очевидно, что есть варианты, которые нужно внимательно изучить. Нам предстоит понять, что реально осуществимо и каковы будут плюсы и минусы каждого из них".

Премьер-министр также подтвердил свои прежние заявления о том, что хотел бы увидеть возвращение Великобритании в ЕС ещё при своей жизни.

Саммит ЕС–Великобритания, запланированный на июль, был внезапно отменён в июне после того, как бывший премьер-министр Кейр Стармер объявил о своей отставке, сорвав планы сторон заключить ряд соглашений, в том числе об увеличении торговли сельхозпродукцией и обменах молодёжью.

Бёрнэм воспринимается как менее сосредоточенный на международных вопросах, включая перезагрузку отношений с ЕС, чем его предшественник.

Тем не менее его заявления показывают, что правительство лейбористов сейчас стремится выработать более долгосрочную стратегию по перезапуску отношений с Брюсселем.

Недавно председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приоткрыла дверь для того, чтобы Канада стала первым так называемым "ассоциированным членом" ЕС — беспрецедентным статусом, который пока не имеет правовой основы.

Стремление Оттавы к более тесным связям с Брюсселем отчасти объясняется желанием диверсифицировать торговые отношения на фоне агрессивной торговой политики Дональда Трампа. Открытость ЕС к такой идее, в свою очередь, вызывает вопросы о том, какое место могла бы занять Великобритания на орбите объединения.

Бывший министр финансов-консерватор Джордж Осборн, занимавший пост при Дэвиде Кэмероне во время кампании референдума по Brexit, недавно призвал Великобританию вновь присоединиться к таможенному союзу ЕС, чтобы снять барьеры в торговле без принятия свободы передвижения.

Центристская партия либеральных демократов пошла дальше и выступила за возвращение в единый рынок как часть масштабного "партнёрства ради роста и обороны".

Спустя 10 лет после референдума о выходе из ЕС в 2016 году опросы общественного мнения в Великобритании показывают, что настроения изменились. Согласно недавнему исследованию YouGov, 56 % британских избирателей поддержали бы возвращение в Европейский союз.