Министр обороны США Пит Хегсет намерен сократить количество генеральских и адмиральских должностей в американских вооруженных силах на 20%. По данным американских СМИ, это вдвое больше первоначально запланированного сокращения и может затронуть сотни нынешних и будущих военачальников.

Министр обороны США Пит Хегсет готовится объявить о новом этапе реформы высшего командного состава американских вооруженных сил. По информации американских СМИ, число должностей генералов и адмиралов планируется сократить на 20%, что вдвое превышает ранее объявленный показатель.

Ожидается, что о реформе Хегсет расскажет в среду во время выступления, посвященного состоянию вооруженных сил США.

По данным The Washington Post, изменения могут повлиять на карьеру сотен действующих и будущих высокопоставленных офицеров. За последние месяцы в Пентагоне уже произошли многочисленные увольнения, отставки и случаи отказа в повышении по службе.

При этом речь идет не обязательно об увольнении всех военнослужащих. В ряде случаев генеральские и адмиральские должности могут быть понижены до более низкого уровня, а часть ставок — полностью упразднена.

Фактически речь идет о продолжении масштабной перестройки высшего военного руководства США, начавшейся после прихода Хегсета на пост министра обороны.

С момента вступления в должность он уже инициировал ряд кадровых изменений в высшем командовании. Среди наиболее громких решений — увольнение начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа, а также отстранение председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна-младшего и главнокомандующей ВМС адмирала Лизы Франкетти.

Кроме того, несколько высокопоставленных военных покинули службу, выйдя в отставку или на пенсию. Среди них — министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл, который, по данным СМИ, ушел после неоднократных разногласий с Хегсетом.

Пока остается открытым вопрос, каким образом будут реализованы новые сокращения и как они отразятся на работе вооруженных сил. По данным ABC News, пока неясно, не осложнит ли столь существенное уменьшение числа высших командных должностей управление армией в условиях продолжающихся боевых действий.

Таким образом, если планы будут реализованы, это станет одним из крупнейших сокращений высшего офицерского состава США за последние годы и продолжением реформы структуры Пентагона.