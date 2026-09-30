«Нам всегда нужно учитывать худший сценарий», – заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу, предупредив о риске российского ядерного удара в случае обострения отношений Москвы с Европой.

Евросоюзу следует активнее включиться в дипломатический диалог с Россией, чтобы положить конец войне в Украине и предотвратить разрушительный ядерный удар, заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу.

Россия контролирует крупнейший в мире ядерный арсенал: по оценкам, в ее запасах около 4 400 боезарядов, из которых 1 796 развернуты на стратегических носителях.

Румен Радев также раскритиковал продолжающиеся поставки вооружений и боеприпасов Украине, назвав их несостоявшейся стратегией «мира силой».

«Есть предел простой передаче оружия и поддержке, потому что окончательная архитектура мира будет сформирована дипломатией, а не поставками вооружений. Поэтому мы призываем больше прислушиваться друг к другу, открывать каналы общения», – сказал болгарский премьер. – Проблема в том, что никто не поднимает вопрос о ядерном риске. Существует ли он? Возможно, нет, я не знаю, но это риск».

«Мы всегда должны учитывать наихудший сценарий. Готовы ли мы к нему? Говорит ли вообще кто-нибудь об оценке рисков? Существует ли она? Ведь мы пытаемся добиться обычной, конвенциональной победы над крупнейшей ядерной державой», – добавил он.

Румен Радев напомнил о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что война между Россией и Европой была бы «совершенно иной» и «очень короткой» – слова, воспринятые как завуалированная ядерная угроза.

Премьер-министр Болгарии раскритиковал «такую манеру высказываний» со стороны Кремля, но призвал своих коллег, европейских лидеров, задуматься, к чему может привести дальнейшая эскалация.

Напряженность растет по мере того, как Москва усиливает гибридные атаки против европейских стран, стремясь посеять страх в обществе и ослабить военную поддержку Украины.

«Существует ядерный козырь», – заявил болгарский премьер, отметив, что Россия может попытаться разыграть его, если окажется ослабленной или загнанной в угол.

«Мы должны учитывать это. Мы не можем закрывать глаза на то, что на нашем континенте есть ядерное оружие, что ядерные боезаряды находятся в арсенале России. И это часть расчета в этой игре», – подчеркнул премьер.

С момента избрания в начале этого года Румен Радев относится к меньшинству политиков, выступающих за более активное дипломатическое взаимодействие с Россией ради прекращения полномасштабного вторжения в Украину. За диалог также выступают власти Словакии, Чехии и Австрии.

Другие, напротив, считают, что Кремль мало заинтересован в содержательных переговорах и продолжает настаивать на максималистских требованиях. Краткая встреча на прошлой неделе в Нью-Йорке между министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым закончилась жесткими взаимными обвинениями.

Попытки Белого дома добиться временного прекращения огня оказались безрезультатными. Вместо этого Россия фактически заблокировала Черное море и ведет непрерывные авиаудары по украинским городам.

Судя по всему, Румена Радева эти неудачи не смущают, и он настаивает на том, что Европе следует переосмыслить соотношение своих «военных, экономических и дипломатических инструментов», отдав приоритет дипломатии.

Он также отверг ярлык «пророссийского» политика, прикрепленный к его правительству, которое в этом году наложило вето на санкции против патриарха Кирилла.

«Война в Украине стала испытанием для нашего критического мышления и реалистичного подхода, – отметил он. – Она поставила под вопрос нашу способность оценивать стратегический центр тяжести противника. Прежде всего, она выявила, насколько сложно сформулировать достижимые политические цели, перевести их в продуманную военную стратегию и определить желаемый итог конфликта».

«Мы еще не исчерпали потенциал дипломатии и должны действовать и говорить гораздо активнее», – подчеркнул премьер-министр Болгарии.