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РФ готова к ядерному удару в случае блокады Калининграда 8 671

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: ракета Тополь

Если страны НАТО попытаются отрезать Калининградскую область от остальной части РФ, Москва "будет готова применить весь свой арсенал, включая ядерный", говорится в заявлении посольства РФ в Ирландии.

"Россия будет готова применить весь свой арсенал вооружений, включая ядерное оружие, чтобы защитить свою территорию, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны", - такое заявление было опубликовано на сайте посольства РФ в Ирландии во вторник, 29 сентября. Во многом оно перекликается с заявлением, опубликованным посольством России в Бельгии днем ранее, 28 сентября.

В обоих случаях Москва решительно опровергает утверждения о том, что Россия якобы готовится к военному вторжению в одну или несколько европейских стран и усиливает свои гибридные атаки. Цель подобных заявлений о "российской угрозе" - оправдать рост расходов на оборону, "повсеместную милитаризацию Европы" и продолжение финансовой, военной и политической помощи Украине, считают в Кремле.

Между тем у России "нет планов, нет причин и, главное, нет реальных мотивов для обострения отношений с Европой", говорится в документе, обнародованном посольством РФ в Ирландии.

Россия видит в действиях Запада "реальную угрозу" своей безопасности

В то же время, как утверждают в Москве, со стороны Запада исходит "реальная угроза" для национальной безопасности России. В подтверждение этого тезиса указывается на усиление военной активности НАТО "на всей западной границе России", а также на присоединение ряда стран к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, которая позволяет разместить французское ядерное оружие на территории стран-участниц - "то есть на пороге у России".

Что касается "угрозы" для Калининградской области со стороны НАТО, которую видит Москва, то в этой связи посольство РФ в Ирландии упоминает литовско-польско-французские военные учения "Gallant Boar 2026", проходившие в июне 2026 года.

По данным литовских ВС, целью этих маневров было отработать навыки для быстрой и эффективной защиты Сувалкского коридора - территории на границе между Литвой и Польшей, которая соединяет страны Балтии с остальной частью ЕС. По мнению же России, учения были "нацелены на российский эксклав - Калининградскую область".

Реакция НАТО на обвинения со стороны России

29 сентября официальный представитель НАТО Эллисон Харт предоставила DW комментарий альянса относительно обвинений, выдвинутых Россией. НАТО является "исключительно оборонительным альянсом" и ни одно из ее действий "не представляет риска ни для одной части России", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Мы решительно осуждаем угрозу применения силы, в том числе любую безответственную ядерную риторику, - говорится в ее письменном комментарии. - Мы призываем Россию прекратить свою неспровоцированную войну в Украине".

"Применение Россией гибридных тактик - это знак отчаяния. Но это не заставит нас отказаться от поддержки Украины. У нас есть все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм территории стран НАТО и оставаться сильными, готовыми и способными противостоять любой угрозе", - добавила Харт.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед журналистами 29 сентября в Брюсселе, заявил, что "Россия продолжает свою безрассудную кампанию враждебных действий, направленных против НАТО". "Она (Россия. - Ред.) пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но это не удастся ей", - подчеркнул Рютте. По словам генсека Североатлантического альянса, организация намерена "делать для Украины еще больше, а не меньше".

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#НАТО #Украина #ядерное оружие #безопасность #геополитика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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