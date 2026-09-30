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Россия сокращает расходы на образование и здравоохранение ради рекордного военного бюджета 0 220

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кремль
ФОТО: Unsplash

В проекте российского бюджета на 2027 год предусмотрено сокращение расходов на социальную сферу, образование, здравоохранение и экономику. Освободившиеся средства планируется направить на финансирование рекордных военных расходов, а часть дополнительных доходов ожидается получить за счет повышения налогов.

Россия намерена сократить финансирование ряда гражданских направлений бюджета, одновременно увеличив расходы на оборону. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters.

Согласно проекту бюджета, расходы на социальную политику, включая пенсионные выплаты ветеранам войны и пособия по материнству, уменьшатся на 7%. Финансирование образования сократится на 6%, а здравоохранения — на 6,8%.

Также на 7,4% планируется урезать расходы по статье «Национальная экономика». В нее входят строительство дорог и другой инфраструктуры, а также государственная поддержка сельского хозяйства и ряда отраслей экономики.

Одновременно увеличиваются расходы на обслуживание государственного долга. В 2027 году они вырастут на 21,6% по сравнению с предыдущим годом и составят 9,4% всех бюджетных расходов. Согласно документам, к 2029 году этот показатель должен увеличиться до 10,6%.

Фактически бюджет отражает перераспределение государственных средств в пользу оборонных расходов. При этом финансирование ряда гражданских направлений становится меньше.

Как отмечает независимое издание The Bell, еще одним источником пополнения бюджета должно стать повышение налоговой нагрузки. По оценкам, дополнительные меры могут принести казне около 1,5 трлн рублей (примерно 15,6 млрд евро).

Из этой суммы 200 млрд рублей (около 2,1 млрд евро) должен обеспечить налог на сверхприбыль металлургических компаний. Еще 500–700 млрд рублей (примерно 5,2–7,3 млрд евро), по оценке экономиста Дмитрия Полевого, может дать введение прогрессивного налогообложения пассивных доходов — дивидендов, процентов по банковским вкладам и доходов от продажи имущества.

Кроме того, рассматриваются и другие налоговые меры, включая повышение налога на дивиденды, введение налога на прибыль инвестиционных фондов и распространение 22-процентного НДС на покупки на зарубежных торговых интернет-площадках.

Накануне Reuters сообщило, что в бюджете на 2027 год Россия предусмотрела 17,1 трлн рублей (178 млрд евро) на военные нужды — это рекордная сумма и примерно на 27% больше первоначально запланированных 13,5 трлн рублей.

Согласно проекту бюджета, за три года совокупные военные расходы должны составить 50 трлн рублей (521 млрд евро).

При этом точный объем расходов на оборону определить невозможно, поскольку часть соответствующих статей российского бюджета остается засекреченной и может быть распределена по другим разделам.

Таким образом, проект бюджета на 2027 год предусматривает дальнейший рост военных расходов, который сопровождается сокращением финансирования ряда гражданских сфер и поиском дополнительных источников доходов.

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#налоги #финансы #бюджет #оборона #военные расходы #экономика #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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