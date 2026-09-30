Акции охватили сотни лицеев, а вместе со школьниками на улицы вышли учителя, пожарные и другие бюджетники.

Францию охватила новая волна протестов: учащиеся блокировали сотни лицеев, а работники государственного сектора вышли на забастовку против бюджетной политики правительства. В ряде городов акции сопровождались столкновениями и беспорядками. К вечеру власти сообщили о 440 задержанных, большинство из которых — несовершеннолетние.

Как сообщает Reuters, 29 сентября протесты школьников прошли одновременно с общенациональной мобилизацией работников государственного сектора.

По данным французского Министерства образования, протестные акции затронули сотни лицеев по всей стране. Le Monde сообщает примерно о 410 учебных заведениях, где были зафиксированы различные формы протеста. В 45 лицеях произошла полная блокировка, еще в 46 предпринимались попытки заблокировать входы.

К вечеру министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о 440 задержаниях. Большинство задержанных оказались несовершеннолетними.

С чего начался школьный бунт

Протесты начались не сразу по всей стране.

Одним из первых очагов стал лицей Saint-Exupéry в Кретее под Парижем, где ученики выступили из-за незаполненных вакансий преподавателей.

Затем движение быстро распространилось на другие школы столичного региона, а после — на Марсель, Лилль, Лион и другие города.

Среди претензий школьников — нехватка преподавателей и другого персонала, переполненные классы, плохое состояние некоторых зданий и сложное расписание.

Еще одной причиной недовольства стала система Parcoursup, через которую выпускники французских школ поступают в высшие учебные заведения. Некоторые школьники жалуются на постоянное давление из-за оценок и будущего поступления.

Социальные сети разогнали протест

Большую роль в распространении протестов сыграли TikTok, Snapchat и Instagram.

По данным Le Monde, в социальных сетях массово распространялись призывы блокировать лицеи. Причем требования заметно отличались от школы к школе.

Где-то ученики протестовали из-за отсутствующих преподавателей и переполненных классов, где-то — из-за качества питания в столовых или ограничений на использование мобильных телефонов.

Некоторые видеоролики о протестах получили сотни тысяч просмотров.

Французское агентство Viginum, которое отслеживает возможное иностранное вмешательство в информационное пространство, заявило, что признаков искусственного продвижения протестных публикаций иностранными субъектами на данный момент не обнаружено.

В некоторых городах начались столкновения

Большая часть школьных акций проходила мирно, однако в ряде мест ситуация обострилась.

В Лилле протестующие поджигали мусорные контейнеры. В парижских пригородах происходили столкновения с полицией и задержания.

Особенно серьезный резонанс вызвал инцидент с 14-летним школьником в городе Сент-Уэн-л’Омон.

На распространившейся в интернете видеозаписи видно, как полицейский применяет гранатомет Cougar на очень небольшом расстоянии от подростка.

По данным Le Monde, школьник получил ранение в область челюсти и потерял несколько зубов.

После произошедшего были начаты два расследования: одно касается действий подростка в отношении полицейского, второе — применения оружия сотрудником полиции.

На улицы вышли и взрослые

Школьные протесты совпали с масштабной забастовкой французских бюджетников.

Учителя, пожарные и другие государственные служащие выступили против планируемого очередного замораживания зарплат в 2027 году и сокращения государственных расходов.

По официальным данным, в примерно 170 акциях по всей Франции приняли участие около 206 тысяч человек, из них порядка 30 тысяч — в Париже.

Пожарные требовали, в частности, больше сотрудников и техники. Учителя говорили о нехватке персонала и ухудшении условий работы.

Власти и оппозиция обвиняют друг друга

Школьные протесты быстро превратились и в политический конфликт.

Правительство обвинило представителей левой партии «Непокоренная Франция» в попытке использовать недовольство школьников в политических целях.

Представители оппозиции, в свою очередь, обвинили власти в чрезмерно жесткой реакции полиции.

Министр образования Эдуар Жеффре признал, что часть требований учащихся является обоснованной, однако осудил насилие и участие в беспорядках людей, которые, по его словам, приходили к школам в масках и провоцировали столкновения.

То, что начиналось как локальное недовольство нехваткой учителей в отдельных лицеях, всего за несколько дней превратилось в общенациональную протестную волну. Теперь школьные требования переплелись с гораздо более широким конфликтом вокруг государственных расходов, зарплат бюджетников и будущей экономической политики Франции.