Последние американские военные покидают страну спустя 23 года после свержения Саддама Хусейна.

30 сентября США завершают вывод своих войск с последних баз в Ираке. Так заканчивается очередная — и, возможно, последняя — глава американского военного присутствия в стране, начавшегося с вторжения 2003 года. Однако уход США одновременно вызывает опасения по поводу усиления проиранских вооруженных группировок и возможного возвращения «Исламского государства».

Как сообщает Reuters, последние американские подразделения покидают оставшиеся базы в Ираке 30 сентября. Вывод осуществляется в соответствии с договоренностью, достигнутой Вашингтоном и Багдадом в 2024 году.

Американское военное присутствие в Ираке продолжалось с перерывом более двух десятилетий. В 2003 году возглавляемая США коалиция вторглась в страну и свергла режим Саддама Хусейна.

В последующие годы американским военным пришлось бороться сначала со сторонниками прежнего режима, затем с «Аль-Каидой» и другими группировками на фоне кровопролитного межконфессионального конфликта.

На пике операции в 2007 году в Ираке находились более 170 тысяч американских военнослужащих.

Ушли — и вернулись

В конце 2011 года США уже вывели свои войска из Ирака. Казалось, американская военная кампания закончена.

Но менее чем через три года ситуация изменилась.

В 2014 году боевики «Исламского государства» захватили огромные территории Ирака и Сирии. По просьбе иракских властей американские военные вернулись в страну во главе международной коалиции.

После разгрома территориального «халифата» численность американского контингента постепенно сокращалась. В последние годы в Ираке оставалось около 2500 американских военнослужащих.

Большинство баз США было закрыто или передано иракской стороне еще раньше. До нынешнего момента несколько сотен американских военных оставались прежде всего в автономном Иракском Курдистане.

Теперь уходят и они.

В Ираке объявили «Дни суверенитета»

Для Багдада вывод иностранных войск имеет большое символическое значение.

Иракские власти заявили, что с 1 октября страна вступает в новый период, когда на ее территории больше не будет иностранного военного контингента.

По случаю завершения миссии власти объявили четырехдневные «Дни суверенитета».

Однако за праздничной риторикой скрывается гораздо более сложный вопрос: сможет ли Ирак самостоятельно обеспечить безопасность после ухода американцев.

Курды опасаются остаться без защиты

Особенно тревожно решение США воспринимают власти Иракского Курдистана.

Министерство по делам пешмерга официально предупредило, что американские подразделения уходят в крайне чувствительный для региона момент.

Курдские власти утверждают, что на фоне конфликта США, Израиля и Ирана по территории региона было нанесено более тысячи ударов беспилотниками и баллистическими ракетами.

При этом после ухода американцев альтернативной системы противовоздушной обороны создано не будет.

В Эрбиле опасаются, что регион окажется гораздо более уязвимым перед возможными новыми атаками.

Опасения из-за ИГ остаются

Вторая проблема — «Исламское государство».

Хотя созданный боевиками «халифат» был уничтожен почти десять лет назад, сама организация полностью не исчезла. В Ираке продолжают действовать ее подпольные ячейки.

Американские военные предоставляли иракским силам разведывательные данные, воздушное наблюдение и информацию о перемещениях боевиков.

Теперь эту работу иракским силовым структурам придется выполнять самостоятельно.

Бывшие иракские военные предупреждают, что особенно опасным сценарием может стать получение боевиками ударных беспилотников в условиях, когда возможности иракской ПВО остаются ограниченными.

В Тегеране уход США считают победой

Совсем иначе происходящее оценивают Иран и связанные с ним иракские группировки.

Тегеран много лет добивался прекращения американского военного присутствия в соседнем Ираке и теперь представляет уход США как победу своей политики.

Reuters отмечает, что влияние поддерживаемых Ираном шиитских вооруженных формирований в стране остается значительным.

Именно поэтому некоторые эксперты опасаются возникновения вакуума безопасности: уход США может дать таким группировкам дополнительные возможности для усиления политического и военного влияния.

Ушли солдаты, но влияние США остается

При этом окончание военного присутствия вовсе не означает исчезновения американского влияния на Ирак.

Доходы Ирака от экспорта нефти по-прежнему проходят через счета Центрального банка страны в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Нефтяные поступления обеспечивают около 90% государственного бюджета Ирака, поэтому финансовая связь с американской системой дает Вашингтону значительные рычаги влияния даже после ухода последних военнослужащих.

Таким образом, 30 сентября 2026 года заканчивается американское военное присутствие в Ираке, но не американское влияние на страну.

А главный вопрос теперь заключается в том, что придет ему на смену: более самостоятельный Ирак или новый баланс сил, в котором значительно большую роль будут играть Иран и связанные с ним вооруженные группировки.