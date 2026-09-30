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Трамп обсуждает чрезвычайную меру — запрет экспорта дизельного топлива из США. Чем это грозит Латвии? 3 567

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп обсуждает чрезвычайную меру — запрет экспорта дизельного топлива из США

ChatGPT

В Белом доме проходят экстренные консультации: топливо в стране подорожало до рекордных значений

Президент США обсуждает с советниками возможность ограничить или временно запретить экспорт дизельного топлива. Как сообщает Financial Times, окончательного решения пока нет, однако Белый дом рассматривает экспортные ограничения как один из вариантов борьбы с резким ростом цен.

Дизель в США на прошлой неделе достиг рекордных 6,53 доллара за галлон — более чем на 70% выше уровня до начала войны США с Ираном. Особенно болезненно рост цен отражается на сельском хозяйстве, грузоперевозках и промышленности.

Давление на администрацию усиливают республиканцы из сельскохозяйственных штатов. Они требуют оставить больше топлива внутри страны, рассчитывая таким образом снизить цены перед промежуточными выборами в Конгресс. Сам Трамп на выходных заявил, что «очень серьезно» рассматривает возможность запрета.

Почему против нефтяники

Американские нефтяные компании выступают против этой меры. Их аргумент состоит в том, что топливный рынок США тесно связан с мировой торговлей: некоторые американские регионы одновременно импортируют нефтепродукты из-за рубежа. Поэтому ограничение экспорта способно снизить цены в одной части страны, но повысить их в другой.

По данным FT, против полного запрета выступили и несколько членов администрации, включая министра энергетики Криса Райта. Нефтяные компании в последние дни также активно лоббируют Белый дом.

Reuters ранее сообщал, что администрация обсуждала с крупнейшими нефтепереработчиками более мягкий вариант — добровольное сокращение экспорта дизеля.

Для Европы последствия могут быть серьезными

США сейчас играют исключительно важную роль на мировом рынке дизеля. По оценке Reuters, американский экспорт в 2026 году вырос более чем на 20% и достиг примерно 1,3 млн баррелей в сутки. Около четверти поставок направляется в Европу, еще значительные объемы покупают Мексика, Бразилия и Чили.

Если американское топливо исчезнет с международного рынка, быстро заменить такие объемы будет сложно: мировые нефтеперерабатывающие мощности и без того сильно загружены.

В Белом доме понимают возможные последствия. По данным FT, американские чиновники уже обсуждали ситуацию с союзниками, в том числе с Великобританией. Вашингтон также оказывает давление на европейские страны, предлагая им использовать аварийные запасы дизельного топлива, чтобы увеличить предложение и сдержать цены.

Ситуацию дополнительно обостряет решение России: 30 сентября Москва продлила запрет на экспорт дизеля для производителей до конца октября. Российские власти пытаются таким образом справиться с внутренним дефицитом топлива, усугубленным ударами украинских беспилотников по НПЗ.

Таким образом, одновременное ограничение поставок из России и потенциальное исчезновение значительной части американского дизеля способно создать дополнительное напряжение на мировом — и особенно европейском — топливном рынке.

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#США #Европа #экспорт #топливо #экономика #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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