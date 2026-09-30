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Украинец и россиянин сорвали крупный теракт: новые детали инцидента с самолетом Flydubai 4 2487

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
УНИАН
Изображение к статье: тот самый самолет

Украинец и россиянин, летевшие на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai из Дубая в Тель-Авив в качестве обычных пассажиров, по всей видимости, предотвратили один из крупнейших авиационных терактов за последние годы. Об этом сообщает Israel Hayom.

Как подтвердили израильские чиновники, самолетом управлял гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, который был капитаном, а также второй пилот, родом из Омана. Все больше фактов свидетельствует о том, что второй пилот намеревался захватить контроль над самолетом и умышленно спровоцировать катастрофу с пассажирами на борту.

При этом, хотя власти исключают версию обычного угона самолета, удалось выяснить, что чрезвычайная ситуация на борту возникла в результате жестокой драки в кабине пилотов. Считается, что противостояние началось из-за отчаянной попытки помешать второму пилоту совершить террористический акт.

Власти Израиля квалифицируют второго пилота из Омана как террориста. Власти Саудовской Аравии в настоящее время допрашивают подозреваемого.

Как утверждают пассажиры, пилоты потеряли управление, а в результате столкновения в кабине пилотов рубашки нескольких человек были запачканы кровью. Катастрофы не произошло только потому, что среди пассажиров находились еще два пилота – украинец и россиянин.

"Отчеты свидетельствуют о том, что дополнительный экипаж пилотов – россиянин и украинец – путешествовали в качестве пассажиров и в итоге смогли безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии", – отмечается в сообщении.

Сейчас тщательно проверяются все данные об экипажах FlyDubai. В то же время Израиль решил отправить эвакуационный рейс в Саудовскую Аравию, чтобы забрать застрявших граждан, ожидая одобрения от Эр-Рияда. На борту самолета находились 170 человек из Израиля.

Теракт наподобие 11 сентября

В Израиле считают, что пилот рейса Flydubai «пытался совершить теракт наподобие 11 сентября», передает израильский "12 канал" со ссылкой на источники.

То есть собирался не просто покончить с собой или разбить самолет, а направить его на какой-то объект.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что пилот хотел разбить самолёт, чтобы «убить 180 израильтян на борту».

Нападавшим пилотом оказался гражданин Омана. Проверяется наличие у него второго гражданства, поскольку обычно на рейсах в Израиль и из Израиля могут работать только пилоты из стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем. Оман к таким странам не относится.

В Flydubai этот пилот работал менее года.

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#катастрофа #Израиль #авиация #безопасность #пассажиры #теракт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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