Разрыв в благосостоянии между Востоком и Западом ФРГ остается значительным: на западные земли приходится 95% наследуемых состояний. Власти предлагают использовать налог на наследство для сокращения этого неравенства.

Разрыв в благосостоянии между Востоком и Западом ФРГ остается значительным: на западные земли приходится 95% наследуемых состояний. Власти предлагают использовать налог на наследство для сокращения этого неравенства.

В преддверии Дня германского единства уполномоченная по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер (Elisabeth Kaiser) в среду, 30 сентября, предприняла новую попытку сгладить резкие различия в уровне благосостояния в стране. Социал-демократический политик выступила за увеличение доходов от налога на наследство и их перераспределение в пользу восточных федеральных земель. Выравнивание благосостояния призвано улучшить шансы на социальный подъем и изменить политические настроения в Восточной Германии.

"Речь идет о том, как люди в нашей стране могут продвигаться вперед независимо от их происхождения", - сказала Кайзер на презентации ежегодного отчета. Германия за последние 36 лет достигла колоссальных результатов, но способна еще действеннее претворять в жизнь обещание равных стартовых возможностей, подчеркнула она. Социальный лифт не должен зависеть от того, "сколько зарабатывают родители, что человек наследует или кого он знает", добавила политик.

Центральной частью отчета стал опрос около 2760 человек по всей стране для репрезентативного "Мониторинга Германии". Согласно результатам, которые представила йенский политолог Марион Райзер (Marion Reiser), 95 процентов участников опроса считают, что главными условиями для социального подъема должны быть личные достижения и усердие. В реальности 80 процентов называют решающим фактором состояние, столько же считают определяющими связи, а 72 процента выделяют социальное происхождение.

Пропасть между идеалом и реальностью

Достижения и усердие в качестве действительно важных факторов называют лишь 69 процентов опрошенных. По словам Кайзер, такая пропасть между идеалом и реальностью фатальна для общества. Если люди не верят в окупаемость собственных усилий, то они могут даже не пытаться чего-то достичь, пояснила уполномоченная.

Именно здесь вступает в игру неравномерное распределение богатства между регионами. Среднее общее чистое состояние на одно домохозяйство в восточной части Германии составляло в 2023 году 125 500 евро, а в Западной Германии - 257 100 евро, подсчитала Кайзер. В части недвижимости эти показатели составили 97 800 евро против 214 500 евро соответственно.

Согласно новым данным, 95 процентов общей стоимости учитываемых при налогообложении передач имущества через наследство или дарение приходится на западные федеральные земли и лишь 5 процентов - на восточные земли, на долю которых приходится 19 процентов населения страны.

Финансовое выравнивание и препятствия

Кайзер предлагает перенаправить деньги в восточные земли через механизм выравнивания. Она указала на инвестиции из специального инфраструктурного фонда, досрочные пенсии и программу стартовых шансов для школ, но подчеркнула, что для выполнения обещания социального подъема требуется больше усилий. При более высоких доходах от налога на наследство появилось бы больше свободы действий для инвестиций, отметила она.

Налог на наследство находится в компетенции земель, и для внедрения механизма финансового выравнивания за счет этих доходов потребуется изменить Основной закон. Удастся ли реализовать эти идеи с консервативным блоком, остается открытым вопросом. Свой шанс Кайзер видит в ожидаемом решении Федерального конституционного суда, которое потребует нового регулирования.

Еще одним направлением выравнивания должно стать "базовое наследство" - разовая государственная выплата всем 18-летним в размере 20 000 евро в качестве стартового капитала. За эту меру, финансируемую за счет налогового перераспределения, ранее выступал предшественник Кайзер Карстен Шнайдер (Carsten Schneider).

Недостаточная представленность

В своем отчете уполномоченная также обратила внимание на недостаточную представленность восточных немцев в руководстве высших федеральных ведомств. Хотя с 2022 года этот показатель вырос с 13,9 до 16,3 процента, он все еще отстает от доли выходцев из Восточной Германии в общей численности населения.

"Чем выше уровень руководства, тем ниже на самом деле доля восточных немцев", - констатировала Кайзер. По ее словам, это приводит к тому, что при принятии важных решений не учитывается опыт и перспективы многих граждан.

Она напомнила о переломном моменте земельных выборов в Мекленбурге-Передней Померании и Саксонии-Анхальт, где политик от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ульрих Зигмунд (Ulrich Siegmund) рассчитывает занять пост земельного премьер-министра. По мнению уполномоченной, тема возможностей для социального подъема и ожиданий от будущего является центральной для возвращения политического доверия.