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В Эстонии прошли обыски по делу о распространении неонацистской музыки 0 94

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
LETA
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В среду полиция провела обыски в Германии и нескольких других европейских странах в рамках расследования дела о распространении неонацистской музыки, сообщили немецкие правоохранительные органы.

Обыски прошли в нескольких местах в Германии, а также в Чехии, Эстонии, Италии и Польше, говорится в совместном заявлении прокуратуры Ростока и криминальной полиции земли Мекленбург — Передняя Померания.

В нескольких регионах Германии полиция провела обыски в помещениях четырех основных подозреваемых. Их обвиняют в участии в ультраправой преступной организации.

По данным следствия, по меньшей мере с 2020 года эти четыре человека сотрудничали с целью распространения «национал-социалистической, антисемитской, расистской и дегуманизирующей идеологии», организованно и совместно производя и продавая аудиозаписи с музыкой, разжигающей ненависть.

Обыски также прошли в домах еще восьми человек, подозреваемых в преступлениях, связанных с разжиганием ненависти и аудиозаписями, которые, предположительно, выпускала эта преступная организация.

Кроме того, обыски провели по месту жительства еще десяти человек, связанных с подозреваемыми.

За пределами Германии правоохранители провели обыски на предприятиях по производству виниловых пластинок и компакт-дисков.

Операцией руководила криминальная полиция земли Мекленбург — Передняя Померания. Всего в ней участвовали более 390 полицейских.

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#расизм #антисемитизм #преступления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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