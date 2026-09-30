В среду полиция провела обыски в Германии и нескольких других европейских странах в рамках расследования дела о распространении неонацистской музыки, сообщили немецкие правоохранительные органы.

Обыски прошли в нескольких местах в Германии, а также в Чехии, Эстонии, Италии и Польше, говорится в совместном заявлении прокуратуры Ростока и криминальной полиции земли Мекленбург — Передняя Померания.

В нескольких регионах Германии полиция провела обыски в помещениях четырех основных подозреваемых. Их обвиняют в участии в ультраправой преступной организации.

По данным следствия, по меньшей мере с 2020 года эти четыре человека сотрудничали с целью распространения «национал-социалистической, антисемитской, расистской и дегуманизирующей идеологии», организованно и совместно производя и продавая аудиозаписи с музыкой, разжигающей ненависть.

Обыски также прошли в домах еще восьми человек, подозреваемых в преступлениях, связанных с разжиганием ненависти и аудиозаписями, которые, предположительно, выпускала эта преступная организация.

Кроме того, обыски провели по месту жительства еще десяти человек, связанных с подозреваемыми.

За пределами Германии правоохранители провели обыски на предприятиях по производству виниловых пластинок и компакт-дисков.

Операцией руководила криминальная полиция земли Мекленбург — Передняя Померания. Всего в ней участвовали более 390 полицейских.