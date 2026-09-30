Корпус стражей исламской революции Ирана предпринял необычный шаг — опубликовал пространное открытое письмо, адресованное непосредственно американскому обществу. В нем жителей США призывают выступить против политики президента Дональда Трампа и пересмотреть отношение Вашингтона к Ирану. Обращение появилось примерно за пять недель до промежуточных выборов в США.

Как сообщает Reuters, речь идет о 25-страничном открытом письме «американскому народу», опубликованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 29 сентября.

Авторы обращения призывают американцев выступить против поддержки Израиля и участия США в зарубежных войнах. Одновременно КСИР утверждает, что Иран и Соединенные Штаты могли бы перейти к «мирному сосуществованию», если американская внешняя политика изменится.

«Если бы американцы знали больше, они принимали бы другие решения»

Представляя письмо журналистам в Тегеране, представитель КСИР Хоссейн Мохебби прямо связал обращение с настроениями американских избирателей.

По его словам, руководство КСИР не рассчитывает, что письмо заставит нынешнюю американскую администрацию изменить курс. Однако в Тегеране надеются, что его услышат сами жители США.

«Американский народ не знает о многих событиях. Мы считаем, что, если бы люди знали больше, они думали бы иначе и принимали другие решения», — заявил Мохебби.

Reuters обращает внимание, что заявление прозвучало примерно за пять недель до промежуточных выборов в США.

КСИР атаковал лично Трампа

Значительная часть обращения посвящена непосредственно президенту США.

КСИР обвиняет Дональда Трампа в том, что он вводит американское общество в заблуждение относительно целей иранской ядерной программы и ситуации вокруг Ормузского пролива.

Мохебби заявил, что США якобы знают, что Иран не стремится получить ядерное оружие, и поставил под сомнение достоверность заявлений Вашингтона о ситуации с судоходством через Ормузский пролив.

Особенно резкими были личные выпады в адрес американского президента: представитель КСИР назвал Трампа человеком, которому нельзя доверять, и обвинил его в алчности и систематической лжи.

«Изменить правительство»

В некоторых формулировках обращение идет еще дальше.

Как передает Al Jazeera, КСИР заявил американцам, что им следует «проснуться» и вернуть контроль над страной у политиков, которых иранская сторона называет коррумпированными.

В обращении также говорится о необходимости изменения нынешнего политического курса США.

Таким образом, письмо трудно рассматривать исключительно как внешнеполитическое заявление Тегерана. Оно адресовано непосредственно американскому обществу в период избирательной кампании и фактически предлагает гражданам США использовать внутриполитические механизмы для изменения курса Вашингтона.

КСИР предлагает американцам изучить его историю

Еще одна необычная часть письма касается самого Корпуса стражей исламской революции.

Представитель организации призвал американцев самостоятельно изучить историю КСИР и решить, справедливо ли США считают его террористической организацией.

По словам Мохебби, в письме рассказывается о деятельности КСИР внутри Ирана — строительных проектах, помощи бедным районам, здравоохранении и других социальных программах.

При этом американская сторона рассматривает КСИР как террористическую организацию с 2019 года.

Почему это обращение необычно

Военные и силовые структуры государств регулярно выступают с заявлениями, адресованными иностранным правительствам. Однако прямое обращение одной из наиболее влиятельных военных структур Ирана к населению США непосредственно перед выборами — гораздо менее обычный формат.

Тем более что КСИР не ограничился объяснением позиции Тегерана. Американцам фактически предлагается повлиять на собственное руководство, отказаться от поддержки нынешней политики в отношении Ирана и изменить внешнеполитический курс страны.

На фоне продолжающегося противостояния между Вашингтоном и Тегераном 25-страничное письмо выглядит одновременно как политическое послание, информационная кампания и попытка напрямую обратиться к американскому избирателю, минуя Белый дом.