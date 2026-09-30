Разглашение Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных могло быть рассчитано на поддержку общественного мнения в Южной Корее поставок оружия Украине, считают в южнокорейской разведке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на депутата парламента.

Южнокорейская разведка считает, что президент Украины Владимир Зеленский мог раскрыть факт передачи двух северокорейских военнопленных, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения в Южной Корее за предоставление Украине оружия. Об этом заявил в среду депутат оппозиционной партии "Гражданская сила" Ю Ён-ха, сообщает Reuters.

На прошлой неделе Зеленский сообщил на Генассамблее ООН, что его страна отправила в Южную Корею двух захваченных в плен на войне против России военнослужащих КНДР, отметив, что их «было непросто захватить живыми».

Через несколько часов после выступления Зеленского президент Южной Кореи Ли Чжэ-мён выразил недовольство, а власти в Сеуле заявили, что сохранение конфиденциальности имеет ключевое значение для защиты родственников военнопленных от возможных репрессий в КНДР.

В понедельник МИД Южной Кореи вызвал посла Украины, чтобы выразить «серьезную озабоченность» в связи с разглашением информации о передаче военнопленных.

Ю Ён-ха заявил в среду, что, по оценке южнокорейской разведки, Зеленский «мог принять решение обнародовать факт передачи», рассчитывая, что это «вызовет поддержку в Сеуле поставок Украине оружия и других видов помощи». При этом он также отметил, что Киев не выдвигал никаких условий для передачи Сеулу северокорейских военных.

Другой депутат, Ён Гын-ён, сообщил, что военнопленные прибыли в Южную Корею из Украины в середине сентября.

По его словам, они «в целом находятся в удовлетворительном состоянии, серьезных проблем со здоровьем не выявлено». Он добавил, ссылаясь на данные разведки, что «готовность обоих переехать в Южную Корею неоднократно подтверждалась».

Ранее на этой неделе МИД Южной Кореи заявил, что, «поскольку речь идет о личной безопасности этих людей и их семей», Сеул и Киев «договорились решать этот вопрос конфиденциально».

Депутат Ю уточнил в среду, что между лидерами Южной Кореи и Украины не было отдельной договоренности о сохранении тайны, однако дипломаты двух стран в ходе контактов договоривались о конфиденциальности.

«С самого начала обсуждений украинская сторона настаивала на строгой конфиденциальности, ссылаясь на возможное влияние на будущие обмены пленными с Россией», – добавил он.

Украина захватила двух северокорейских военнослужащих в начале прошлого года, когда они сражались на стороне Москвы.

Один из них рассказал южнокорейским СМИ, что был призван на службу в 17 лет и служил в разведподразделении.

Ранее один из южнокорейских депутатов сообщал, что оба военнопленных хотят «жить нормальной жизнью» в Южной Корее.

Этот дипломатический инцидент также грозит осложнить запросы Киева к Сеулу о поставках вооружений.

До сих пор Южная Корея не поставляла Украине летальное оружие, ссылаясь на внутренний запрет на военную помощь странам, ведущим войну.

Тем не менее там рассматривают запросы на поставки оборонительных вооружений, особенно после того как Северная Корея в 2024 году направила войска на поддержку России в отражении украинского наступления в Курской области России.