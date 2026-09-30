Верховный суд США разрешил администрации Дональда Трампа временно возобновить депортацию нелегальных иммигрантов в третьи страны, отменив ограничения, введенные судом нижестоящей инстанции. При этом окончательное решение по делу суд намерен принять после рассмотрения вопроса по существу в декабре.

Верховный суд США удовлетворил ходатайство администрации президента Дональда Трампа и временно отменил ограничения на депортацию нелегальных иммигрантов в так называемые третьи страны — государства, которые не являются страной происхождения высылаемого человека.

Одновременно суд согласился рассмотреть этот вопрос по существу в декабре. До этого времени решение суда низшей инстанции, ограничивавшее такую практику, действовать не будет.

Ранее федеральный суд постановил, что перед депортацией власти обязаны заранее сообщать человеку, в какую страну его планируется отправить. Это должно дать возможность заявить, если в этом государстве ему может грозить преследование или иная опасность.

Решение Верховного суда поддержало консервативное большинство. Трое судей либерального крыла выступили против отмены ограничений.

Спор связан с миграционной политикой администрации Дональда Трампа. Во время предвыборной кампании он обещал значительно ускорить депортацию нелегальных иммигрантов, а после возвращения в Белый дом начал реализовывать эту программу.

В администрации считают, что возможность отправлять мигрантов в третьи страны необходима в случаях, когда государство происхождения отказывается принимать своих граждан обратно. По словам генерального солиситора США Джона Сауэра, такой механизм является важным инструментом для высылки отдельных категорий иностранцев, включая лиц, которых власти считают наиболее опасными преступниками.

В то же время противники этой практики отмечают, что суд первой инстанции не запрещал подобные депортации полностью, а лишь требовал соблюдать процессуальные гарантии и предоставлять людям возможность оспорить решение до высылки.

Важно отметить, что американское законодательство по-прежнему запрещает депортацию в страны, где человеку могут угрожать пытки, преследование или опасность для жизни. Это ограничение продолжает действовать независимо от нынешнего решения Верховного суда.

По данным расследования AFP, США добивались согласия отдельных государств принимать депортированных, предлагая финансовую помощь и используя дипломатическое давление, в том числе угрозу введения визовых ограничений.

Как утверждает агентство, после прибытия в некоторые такие страны депортированные сталкивались с длительным содержанием под стражей, жестоким обращением со стороны местных властей или последующей высылкой в государства происхождения.

Окончательную правовую оценку практике депортации в третьи страны Верховный суд США даст после рассмотрения дела по существу, которое назначено на декабрь.