По данным El Mundo, Гарри Каспарова и Илью Пономарева планировали убить в США, третью жертву - зарезать ножом или поджечь в Вильнюсе. RIS Network действует минимум с 2024 года и участвовала в совершении атак в Европе.

По данным газеты, РФ несколько месяцев планировала убийство представителя демсил Гарри Каспарова в США. Летом власти Соединенных Штатов сообщили основателю Free Russia Forum, что он является "целью" Кремля. При этом впервые с переезда в Нью-Йорк в 2013 году ему была предоставлена спецохрана, сообщили источники в его окружении.

Как пишет El Mundo, еще более продвинутыми были планы по убийству Ильи Пономарева - единственного российского депутата, проголосовавшего против аннексии Крыма и сотрудничавшего с территориальной обороной Украины.

Обоих политиков планировали убить в США, третью жертву - зарезать ножом (или поджечь с помощью бензина) в Вильнюсе.

В числе целей мог быть и представитель демсил Владимир Кара-Мурза. Кроме того, с 2024 года в поле зрения находился Иван Тютрин, живущий в изгнании в Литве и основавший в Вильнюсе "Форум свободной России" вместе с Каспаровым.

Кремль готов к новому уровню эскалации

Указанные инциденты свидетельствуют, что Кремль, по-видимому, готов перейти на новый уровень как в давлении на диссидентов, так и в эскалации в войне, констатирует газета.

RIS Network действует минимум с 2024 года и участвовала в совершении атак, прежде всего в Европе, с привлечением диверсантов и местных преступников. Сейчас она готовит нападения даже в США, где подобные спецоперации Москвы были негласно запрещены на протяжении большей части холодной войны.

Завербованное Москвой лицо сняло на камеру два объекта в Вашингтоне, связанных с "жертвой № 1" (как ее называют в прокуратуре США), за убийство которой была назначена награда в 40 000 долларов, пишет El Mundo.

У сети был свой шифр для планирования каждого из этапов: выражение "измерить местность и передать размеры" использовалось для обозначения предварительного наблюдения, "строительство" - для обозначения следующего шага - убийства. За видеозаписи предлагали от 1 000 до 1 500 долларов. Преступление не состоялось, поскольку доброволец передумал.

Пять обвиняемых в США

Прокуратура США утверждает, что в сеть входили пять мужчин, которые вербовали лиц для слежки и убийства оппозиционеров, а также для совершения диверсий в странах, оказывающих помощь Украине. Все пятеро обвиняются в сговоре с целью финансирования террористических актов, а трое из них - в сговоре с целью совершения заказного убийства.

По версии Соединенных Штатов, в сеть, в частности, состояли Юрий Храмеев - полковник российских спецслужб в отставке (хвастался, что в молодости работал с Владимиром Путиным) и его сын Кирилл, офицер ФСБ; двое кубинцев и один венесуэлец. Все они проживают в России и по-прежнему находятся в розыске.