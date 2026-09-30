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За нацистскую музыку ответите! Проходят обыски 0 873

В мире
Дата публикации: 30.09.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Полиция на выезде

Полиция на выезде

Десятки лиц подозреваются в распространении носителей, разжигающих рознь и ненависть.

Полиция Германии расследует деятельность сети распространителей нацистской музыки. В Мекленбурге-Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне и Баварии проходят обыски в помещениях, связанных с четырьмя подозреваемыми в возрасте 55, 52, 48 и 43 лет - их считают участниками правоэкстремистской преступной группы. Следователи полагают, что с 2020 года они распространяли национал-социалистические, антисемитские, расистские и человеконенавистнические идеи через производство и продажу музыкальных носителей с материалами, разжигающими ненависть.

По имеющимся данным, обыски также проводятся в Баден-Вюртемберге, Бранденбурге, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Саксонии и Тюрингии. Они направлены против еще восьми подозреваемых в преступлениях, связанных с разжиганием ненависти.

Сообщается также о следственных действиях в отношении десяти человек из окружения подозреваемых, сами они не являются фигурантами расследования. Обыски проходят и за пределами Германии: в Эстонии, Италии, Польше и Чехии.

Задержания пока не планируются. Главная цель операции - проверить и подтвердить уже имеющиеся подозрения, - сообщает Deutsche Welle.

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#Европа #преступность #музыка #расизм #нацизм #антисемитизм
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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