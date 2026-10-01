Европейская комиссия (ЕК) решила начать процедуру о нарушении против Латвии из-за недостаточных санкций, применяемых за нарушения правил административного сотрудничества в налоговой сфере, сообщили в пресс-службе представительства ЕК в Латвии.

ЕК также решила начать процедуры о нарушении против Германии, Эстонии, Литвы и Венгрии, направив этим странам, а также Латвии официальные уведомительные письма. Еврокомиссия подчеркивает, что действующие в этих странах правила о санкциях не соответствуют требованиям директивы об административном сотрудничестве в налоговой сфере. ЕК отмечает, что за нарушения положений директивы должны предусматриваться эффективные, соразмерные и обладающие сдерживающим эффектом санкции.

По оценке ЕК, размеры санкций, предусмотренных законодательством этих пяти государств, слишком малы, чтобы удерживать от несоблюдения правил международные группы компаний или лиц, связанных с агрессивным налоговым планированием с использованием трансграничных налоговых схем.

ЕК также отмечает, что действующие системы санкций зачастую не позволяют в достаточной степени учитывать тяжесть, масштаб или повторный характер нарушений положений директивы, экономические возможности нарушителя или экономические стимулы участвующих налогоплательщиков, связанные с несоблюдением установленных правил.

Еврокомиссия подчеркивает, что эти недостатки могут отрицательно сказываться на качестве, полноте и достоверности информации, получаемой в соответствии с директивой для взаимного обмена между налоговыми органами. По мнению ЕК, неэффективные системы санкций ослабляют административное сотрудничество в налоговой сфере в Европейском союзе (ЕС).

Действия Еврокомиссии последовали за призывами Европейской счетной палаты, изложенными в докладе об обмене налоговой информацией в ЕС и в докладе о борьбе с вредоносными налоговыми режимами и уклонением от уплаты корпоративного подоходного налога. В этих документах подчеркивалась необходимость создания эффективных механизмов обеспечения соблюдения требований во всех государствах — членах ЕС.

Латвии и остальным четырем государствам предоставлено два месяца для ответа и устранения указанных Еврокомиссией недостатков. Если удовлетворительного ответа получено не будет, ЕК может принять решение о направлении мотивированного заключения.

В свою очередь, по делу о договорах потребительского кредитования ЕК решила направить мотивированные заключения Латвии и еще 15 государствам — членам ЕС, поскольку они не уведомили Еврокомиссию о полном переносе директивы о договорах потребительского кредитования в национальное законодательство.

Цель директивы — повысить уровень защиты потребителей на кредитном рынке, обеспечив прозрачность и справедливость кредитных сделок во всех государствах — членах ЕС. Директива должна была быть перенесена в национальное законодательство до 20 ноября 2025 года.

В январе 2026 года ЕК решила начать процедуры о нарушении, направив официальные уведомительные письма 23 государствам — членам ЕС в связи с отсутствием уведомлений о мерах по полному переносу директивы в национальное законодательство. Из этих государств 16, включая Латвию, по-прежнему не уведомили Еврокомиссию о полном переносе директивы.

Этим 16 государствам предоставлено два месяца для ответа и принятия необходимых мер. Если этого не будет сделано, ЕК может принять решение о передаче этих дел в Суд Европейского союза с требованием установить финансовые санкции.