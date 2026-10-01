Гражданин Украины Владимир Журавлёв, которого Германия обвиняет в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток», обратился к властям Хорватии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Это произошло спустя несколько дней после того, как хорватский суд одобрил его экстрадицию в Германию.

Гражданин Украины Владимир Журавлёв, проходящий обвиняемым по германскому делу о взрывах на газопроводах «Северный поток», подал прошение о предоставлении политического убежища в Хорватии.

Как сообщил его адвокат Николай Катеринчук, Журавлёв считает, что в Германии не сможет рассчитывать на объективное судебное разбирательство. Именно этим он обосновал свое ходатайство.

Ранее, 23 сентября, хорватский суд подтвердил решение о выдаче Журавлёва Германии, где его обвиняют в причастности к диверсии на газопроводах в Балтийском море.

Журавлёв был задержан в Хорватии в середине августа на основании европейского ордера на арест, выданного германскими правоохранительными органами. По версии следствия, он входил в группу, участвовавшую в подрыве газопроводов «Северный поток». Сам обвиняемый свою причастность отрицает.

Подача заявления о предоставлении убежища не означает автоматической отмены экстрадиции. Теперь хорватским властям предстоит рассмотреть это ходатайство и принять решение в установленном законом порядке.

Во время пребывания в Хорватии Журавлёв участвовал в съемках фильма американского режиссера Дага Лаймана «Остров Змеи» (Snake Island). В картине снимаются Эдриен Броуди и Шон Пенн.

Это уже не первая попытка Германии добиться его выдачи. В конце сентября 2025 года Журавлёв был задержан в Польше, однако тогда Окружной суд Варшавы отказался санкционировать его экстрадицию в Германию.

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» остается одним из самых резонансных международных уголовных дел последних лет. Германия продолжает добиваться привлечения к ответственности лиц, которых считает причастными к диверсии.