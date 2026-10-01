Польша, несколько лет занимавшая первое место в НАТО по доле оборонных расходов в ВВП, уступает лидерство странам Балтии.

По оценкам НАТО, уже в 2026 году ее должны опередить Литва, Латвия и Эстония, пишет польская Rzeczpospolita.

В 2025 году Польша направляла на оборону около 4,3% ВВП — больше большинства союзников. Однако в 2026 году три балтийские страны увеличивают расходы быстрее, а в 2027-м каждая из них намерена выделять на оборону не менее 5% ВВП.

При этом Польша вовсе не собирается резко сокращать военные расходы. Согласно проекту бюджета на 2027 год, принятому правительством 29 сентября, на национальную оборону предусмотрено 198,1 млрд злотых — 4,51% прогнозируемого ВВП. Значительная часть закупок в рамках европейского механизма SAFE будет освобождена от НДС, что, по объяснению польского правительства, позволит приобрести больше вооружений при сопоставимом объеме финансирования.

На этом фоне быстро увеличивает военный бюджет Германия. По данным Rzeczpospolita, с учетом специального фонда ее расходы в 2027 году приблизятся к 140 млрд евро, значительно превысив 3% ВВП. Это станет крупнейшим показателем Германии со времен окончания холодной войны.

Финляндия планирует увеличить оборонный бюджет примерно на 600 млн евро — примерно до 7 млрд евро. Чехия рассчитывает выйти на 2% ВВП, тогда как Словакия и Венгрия пока не демонстрируют сопоставимого ускорения военных расходов. Планы Швеции и Румынии на 2027 год на момент публикации Rzeczpospolita еще не были объявлены.

При этом сама газета подчеркивает: процент ВВП не является прямым показателем военной силы. Значение имеют структура расходов, закупки вооружений, подготовка военнослужащих и сроки поставок техники.