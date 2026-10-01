Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж. Некоторые владельцы магазинов утверждают, что без новых технологий потери становятся настолько велики, что ставят под угрозу сам бизнес, сообщает нидерландская NOS.

По официальной статистике, в Великобритании регистрируется около полумиллиона случаев магазинных краж в год. Однако представители розничной торговли считают, что реальное число инцидентов может достигать 20 миллионов.

«Если мы этого не сделаем, мы обанкротимся. Настолько все серьезно», — говорит управляющий валлийской сетью супермаркетов Filco Натан Уолмсли. По его словам, кражи происходят ежедневно, а возможностей полиции не хватает: более серьезные преступления получают приоритет.

Камера замечает, что товар спрятали

Во всех магазинах Filco установили камеры, подключенные к программному обеспечению на основе искусственного интеллекта. Система анализирует действия покупателей и способна заметить характерные движения — например, если человек прячет товар в карман, под одежду или в сумку.

Через несколько секунд сотрудник получает предупреждение на телефон или планшет. После этого он может подойти к покупателю, показать запись и предложить вернуть товар или заплатить за него.

По утверждению Уолмсли, после внедрения системы количество краж в его магазинах сократилось как минимум вдвое. Кроме того, сотрудники стали чувствовать себя безопаснее.

Лица покупателей сверяют с базой

Следующим шагом стало распознавание лиц. Камеры сканируют лица входящих в магазин людей и сравнивают их с базой данных. Если система обнаруживает человека, которого ранее связывали с кражами в этой торговой сети, персонал получает предупреждение и может отказать ему во входе.

Записи предполагаемых инцидентов и материалы системы распознавания лиц магазины также могут передавать полиции.

Однако именно эта технология вызывает наиболее острые споры. Правозащитники предупреждают, что обычный покупатель рискует оказаться во внутреннем «черном списке» частной компании без решения суда.

Ошибки уже происходили. Как сообщает NOS, британской сети Sainsbury's недавно пришлось принести извинения после того, как система ошибочно идентифицировала покупателя и охрана вывела его из магазина.

Критики также обращают внимание на известную проблему систем распознавания лиц: точность идентификации может различаться для разных групп населения, в том числе в зависимости от оттенка кожи.

Магазины теряют миллиарды

Бывший детектив, а ныне консультант британского аналитического центра Policy Exchange Дэвид Спенсер считает применение подобных технологий необходимым. По его словам, британская розничная торговля ежегодно теряет из-за краж около 4,5 миллиарда евро.

Спенсер связывает масштаб проблемы в том числе с нехваткой полицейских ресурсов и перегруженностью судов. На этом фоне, по его словам, получили распространение организованные группы, которые систематически крадут товары для последующей перепродажи.

Сторонники технологии считают, что собранные магазинами данные могут помочь полиции выявлять такие сети. При этом окончательное решение о задержании человека принимает не алгоритм: информацию должны оценить сотрудники полиции, а вопрос о виновности относится к компетенции суда.