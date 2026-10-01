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«Мне все равно, поддерживаю ли я Россию»: премьер Болгарии срывает ярлыки 0 357

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
Euronews
Изображение к статье: Радев
ФОТО: Thought Co

Премьер-министр Болгарии — один из главных лидеров ЕС, призывающих к переговорам с Москвой по войне в Украине, за что его называют пророссийским.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев отверг обвинения в том, что он «пророссийский», заявив, что его демонизируют лишь потому, что предлагаемый им путь к мирному соглашению между Украиной и Россией «не соответствует мейнстриму».

С момента прихода к власти этим летом Радев настойчиво выступает за более активные дипломатические контакты с Москвой, чтобы положить конец ее полномасштабному вторжению в Украину.

В начале года идея возобновления диалога с Россией по Украине обсуждалась всерьез, в том числе речь шла о возможном назначении спецпредставителя ЕС для прямых переговоров. Однако большинство стран блока предупредили, что в российской дипломатической риторике нет ни малейших признаков реального стремления к миру, и эта идея вскоре вновь оказалась на периферии политических дискуссий.

«Это типично и очень печально: стоит отклониться от политического мейнстрима, как тебя тут же записывают в пророссийские. Это не соответствует действительности», – сказал он в интервью на саммите Euronews по вопросам обороны и космической отрасли.

Он добавил, что ему «безразлично», поддерживает он Россию или нет, но он ценит «реалистичный подход и поиск пути к миру как можно скорее, потому что эта война почти ежедневно истощает наши социальные и экономические системы».

Радев настаивает, что Европа должна заново выстроить баланс своих «военных, экономических и дипломатических инструментов», отметив, что он «пока не видит правильного баланса». По его словам, подход Брюсселя слишком сосредоточен на «вооружении и деньгах».

«Нашим главным приоритетом должны быть диалог и работа ради мира», – подчеркнул он, заявив, что потенциал дипломатии далеко не исчерпан.

Тем временем краткая встреча на прошлой неделе между министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулом и его российским коллегой Сергеем Лавровым в Нью-Йорке завершилась жесткой взаимной перепалкой, а попытки Белого дома добиться временного перемирия пока полностью провалились.

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#Украина #Европа #Болгария #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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