Российский оппозиционный политик и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что спецслужбы США и Литвы предупредили его и сооснователя Форума свободной России Ивана Тютрина о существующей угрозе их жизни и рекомендовали принять дополнительные меры безопасности.

Критик Кремля и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил, что получил предупреждение от спецслужб США и Литвы о возможной угрозе его жизни.

По словам Каспарова, вместе с его многолетним соратником и сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным они были уведомлены о том, что находятся в списке потенциальных целей, и им рекомендовали принять меры предосторожности.

«Сообщение о том, что я вместе с моим многолетним коллегой и сооснователем Форума свободной России Иваном Тютриным включен в список целей для убийства, не стало для меня неожиданностью, но все равно стало потрясением», — написал Каспаров в социальных сетях.

Его заявление прозвучало после публикации расследования испанской газеты El Mundo, в котором утверждается, что российские власти на протяжении нескольких месяцев якобы готовили покушения на нескольких российских оппозиционеров, находящихся за рубежом.

По информации издания, этим летом американские власти предупредили Каспарова о том, что он может стать целью нападения. После этого ему впервые с момента переезда в Нью-Йорк в 2013 году была предоставлена охрана.

В публикации также говорится, что одной из предполагаемых целей был бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По данным El Mundo, американские спецслужбы выявили группу из пяти человек, которым приписывается подготовка слежки и возможных покушений на российских оппозиционеров.

По версии издания, одному из завербованных исполнителей обещали от 1000 до 1500 долларов за фотографии объектов, связанных с Пономаревым, и 40 000 долларов за его убийство. Однако предполагаемый исполнитель отказался выполнять задание, и покушение не состоялось.

Журналисты также сообщили о подготовке еще одного возможного покушения в Вильнюсе. Имя предполагаемой жертвы не называется, однако среди лиц, которые, по данным издания, находились в поле зрения предполагаемой группы, упоминаются Иван Тютрин и башкирский активист Руслан Габбасов.

Габбасов ранее сообщал, что литовские спецслужбы предотвратили попытку его убийства. Кроме того, весной этого года в Греции был задержан мужчина, которого подозревают в подготовке двойного убийства в Литве.

Официальных комментариев российских властей по заявлениям Каспарова и публикации El Mundo на данный момент не последовало.