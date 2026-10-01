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Ножевое ранение в кабине и спасение 174 человек: капитана FlyDubai назвали героем 0 685

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Смит Маччхар

Премьер-министры Индии и Израиля публично поблагодарили капитана самолета FlyDubai Смита Маччхара, который, несмотря на ножевое ранение, помог предотвратить катастрофу рейса Дубай — Тель-Авив и спас пассажиров.

Капитан самолета авиакомпании FlyDubai Смит Маччхар получил высокую оценку со стороны премьер-министров Индии и Израиля после инцидента на борту рейса Дубай — Тель-Авив.

Во время полета в среду второй пилот, являющийся гражданином Омана, нанес командиру воздушного судна ножевое ранение. Несмотря на травму, капитан продолжил действовать, что, по данным израильских властей, помогло избежать катастрофы.

После происшествия самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Раненого капитана госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное. Второй пилот был задержан.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал поступок своего соотечественника примером исключительного мужества.

«Оказавшись перед лицом смертельной опасности и несмотря на тяжелое ранение, он проявил огромную смелость и непоколебимую решимость защитить жизни других людей. Его героизм помог спасти сотни жизней и предотвратить масштабную трагедию», — написал Моди в социальной сети X.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также поблагодарил капитана, отметив его «исключительное мужество». По его словам, после нападения Маччхар оказал сопротивление, открыл дверь кабины пилотов и помог пассажирам и членам экипажа обезвредить нападавшего.

По словам Нетаньяху, благодаря его действиям были спасены жизни 174 человек, находившихся на борту самолета.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что второй пилот намеревался разбить самолет. По его словам, экстренная посадка была необходима для предотвращения возможной катастрофы.

Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять компетентные органы. Расследование должно установить мотивы нападавшего и все детали инцидента на борту.

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#катастрофа #авиация #безопасность #теракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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