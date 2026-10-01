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Пентагон готовит армию будущего: роботами и ИИ займется отдельное командование 0 64

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пентагон решил превратить беспилотники, боевых роботов и искусственный интеллект в отдельное направление военного управления.

ChatGPT

Пентагон решил превратить беспилотники, боевых роботов и искусственный интеллект в отдельное направление военного управления. Министр обороны США Пит Хегсет объявил о создании Autonomous Warfare Command (AutoWarCom) — нового командования, которое займется развитием и внедрением автономных и роботизированных систем во всех видах американских вооруженных сил.

Новое командование возглавит четырехзвездный генерал или адмирал. Autonomous Warfare Command получит широкие полномочия в сфере финансирования, закупок и кадров, чтобы ускорить внедрение новых технологий — от разработки до применения в войсках. Полностью развернуть AutoWarCom предполагается к 1 октября 2027 года; для этого Пентагону потребуется взаимодействие с Конгрессом.

Хегсет объяснил реформу тем, что характер современной войны меняется быстрее, чем традиционная система военных закупок и управления. Особое значение получили относительно дешевые беспилотники и автономные системы, способные вести разведку и наносить высокоточные удары без риска для экипажей. В Пентагоне внимательно изучают в том числе опыт войны в Украине, где беспилотники превратились в один из основных инструментов ведения боевых действий.

Создание полноценного нового командования — редкое событие для американских вооруженных сил. Reuters отмечает, что предыдущим новым командованием такого масштаба стало Космическое командование США, восстановленное в 2019 году. Сейчас американская армия располагает 11 боевыми командованиями.

Одновременно Хегсет запустил Project Meridian — 120-дневный проект по изучению войн будущего. Его возглавят Илон Маск, основатель Anduril Палмер Лаки и бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Они должны определить, какие технологии и вооружения понадобятся американской армии на будущих полях боя.

Таким образом, речь идет не просто о создании еще одного подразделения по работе с дронами: США намерены встроить роботизированную и автономную войну в постоянную структуру вооруженных сил, с собственным руководством, бюджетными полномочиями и карьерными направлениями для военнослужащих.

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#Илон Маск #искусственный интеллект #технологии #пентагон #беспилотники
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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