«Необычно мудрые слова премьер-министра Литвы, который открыто говорит, что истерия Европейского союза (ЕС) вокруг «угрозы со стороны России» не основана ни на каких фактах», — написал Дмитриев в социальной сети X. Он отметил, что бюрократы Евросоюза используют мнимые угрозы, якобы исходящие от России, как пугало, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в вопросах миграции, экономики и других сферах.

Так он прокомментировал слова Синкявичюса, сказанные во вторник на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, о том, что нет данных о возможных планах России по вторжению в НАТО, однако риск сохраняется.

«Я считаю, что необходимо говорить обществу, если возникает угроза, но нельзя ее переоценивать и утверждать, что в ближайшие месяцы или недели что-то произойдет. Я спросил генерального секретаря, есть ли какие-либо доказательства или предоставляет ли разведка данные, указывающие на то, что Россия к чему-то готовится? На самом деле таких данных нет. Риск сохраняется, но он не меняется, не увеличивается и не уменьшается. Поэтому я считаю, что мы должны спокойно делать свою работу, и мы это делаем», — сказал глава правительства.

Команда литовского премьера Миндаугаса Синкявичюса назвала «пропагандистскими измышлениями» высказывание посланника Кремля Кирилла Дмитриева, перефразировавшего слова главы литовского правительства о российской угрозе.

Дмитриев является специальным представителем президента России Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с зарубежными странами, а также одним из главных переговорщиков Москвы с Соединенными Штатами по завершению войны в Украине. Он добивается от США смягчения санкций и укрепления деловых связей с Россией. Помимо прочего, Дмитриев является главой Российского фонда прямых инвестиций.