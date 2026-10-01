Кремль заявил, что предупреждения Москвы о возможности использования всего российского арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки изолировать Калининградскую область не следует воспринимать как конфронтационные заявления.

Как сообщает Deutsche Welle (DW), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября прокомментировал резонанс вокруг российских сигналов НАТО. Поводом стали заявления, опубликованные российскими посольствами в Бельгии и Ирландии, в которых Москва предупредила, что в случае попытки изолировать Калининградскую область готова использовать для защиты своей территории весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие.

Кремль заявил, что предупреждения Москвы о возможности использования всего российского арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки изолировать Калининградскую область не следует воспринимать как конфронтационные заявления. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября прокомментировал резонанс вокруг российских сигналов НАТО.

Поводом стали заявления, опубликованные российскими посольствами в Бельгии и Ирландии, а также направленное НАТО послание. В нем Москва предупредила, что в случае попытки отрезать Калининградскую область готова использовать для защиты своей территории весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие. Reuters сообщал, что российская сторона также обвинила НАТО в проведении «опасного и безрассудного курса», который, по мнению Москвы, повышает риск прямого вооруженного столкновения.

Песков: речь идет о защите региона

Песков заявил, что подобные предупреждения, по версии Кремля, не являются проявлением конфронтации. В качестве параллели он вспомнил Мюнхенскую речь Владимира Путина 2007 года, которую на Западе многие восприняли как конфронтационную, тогда как Москва трактовала ее как изложение своей позиции и одновременно заявление о готовности к диалогу.

Представитель Кремля подчеркнул, что Калининградская область является неотъемлемой частью России и Москва намерена обеспечивать ее безопасность в соответствии со своим законодательством.

Песков также связал жесткую риторику Москвы с военной поддержкой Украины европейскими государствами. По его словам, поставки оружия, боеприпасов и работа военных инструкторов означают участие этих стран в конфликте на стороне Украины и, с точки зрения Кремля, могут иметь последствия.

Что ответили в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс получил российское послание, хотя отказался раскрывать его точное содержание. При этом он подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, и призвал Москву прекратить ядерные угрозы.

Рютте также заявил, что не считает угрозу применения ядерного оружия против стран Балтии непосредственной. По его словам, сейчас нет признаков неминуемой военной угрозы территории НАТО, а в случае военного наращивания сил альянс рассчитывает своевременно его обнаружить и отреагировать.

НАТО одновременно продолжает укреплять восточный фланг. На встрече с премьер-министром Литвы 29 сентября Рютте заявил, что альянс будет защищать «каждый дюйм» территории союзников, и отдельно отметил усиление противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.

Таким образом, Москва настаивает, что ее ядерное предупреждение следует рассматривать как сигнал о защите Калининградской области, а не как заявление о намерении начать конфликт. НАТО, в свою очередь, расценивает ядерную риторику как неоправданную и призывает Россию ее прекратить.