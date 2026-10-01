За неделю протесты учащихся во Франции разрослись, охватив 356 школ. Были задержаны 625 человек, ранены более 80 стражей порядка. Школьники недовольны расписанием, нехваткой учителей, плохим состоянием лицеев.

Протесты школьников во Франции расширились и вновь местами переросли в столкновения с полицией, сообщило вечером в среду, 30 сентября, агентство AFP. В этот день, по данным министра внутренних дел страны Лорана Нуньеса, протесты охватили 356 школ, накануне таких было 338. Всего с начала волнений задержаны 625 человек, ранения получили 83 полицейских и жандармов.

Министерство образования в Париже сообщило, что с начала протестов на прошлой неделе пострадали 119 учащихся и 34 сотрудника школ. Глава ведомства Эдуар Жеффре назвал происходящее "беспрецедентным случаем в сфере образования". Всего во Франции работают около 3700 школ.

Демонстрации начались в столичном регионе Иль-де-Франс, но быстро распространились по всей стране. Старшеклассники недовольны переполненными классами, нехваткой преподавателей, плохим состоянием учебных заведений и слишком перегруженным, по их мнению, расписанием. Акции протеста в некоторых крупных городах переросли в столкновения с полицией. В некоторых случаях юные демонстранты использовали бутылки с зажигательной смесью и камни. В ответ полиция применяла слезоточивый газ.

Макрон заявил, что понимает "страхи и гнев" молодежи

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что понимает "страхи и гнев" многих молодых людей. Однако ни одна из этих проблем не оправдывает насилие, подчеркнул он. Правительство страны объявило о создании "платформы для консультаций", на которой учащиеся смогут высказывать свои "опасения и требования" - она должна заработать не позднее 6 октября, после чего власти намерены провести "общенациональный анализ ситуации". "Мы должны любой ценой добиться того, чтобы наши учащиеся смогли вернуться к занятиям", - призвал в свою очередь глава Минобразования.

Между тем левопопулистская партия "Непокоренная Франция" (La France Insoumise) поддерживает протестное движение учеников, отмечает AFP. Ее лидер Жан-Люк Меланшон заявил, что его политсила призывает к ненасильственным формам протеста.