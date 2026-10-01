"Их мощности по производству дизельного топлива выводятся из строя пугающими темпами".

Трамп обвинил Украину в глобальном дизельном кризисе

Президент США, сообщает RTVI US, заявил в Белом доме, что удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам выводят из строя значительную часть мировых мощностей по производству дизеля. По его словам, «если бы этого не происходило, у нас бы не было проблем с ценами».

«Ситуация с дизельным топливом страдает гораздо сильнее не из-за событий на Ближнем Востоке, а из-за того, что происходит в России. Их мощности по переработке дизельного топлива выводятся из строя пугающими темпами», — заявил американский лидер.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника сообщает, что администрация США «отчаянно ищет козлов отпущения» перед промежуточными выборами.

По его словам, российский экспорт дизеля никогда не был значимой составляющей американского потребления.