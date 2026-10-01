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Трамп поручил сократить популяцию клещей и комаров в Вашингтоне 0 107

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп в Белом доме

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение популяции клещей и некоторых видов комаров в округе Колумбия, где расположена столица страны. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно указу, к 2028 году власти должны добиться сокращения популяции азиатского тигрового комара, египетского комара и других инвазивных видов на 90%. Численность клещей планируется уменьшить на 50% с последующим сокращением настолько, насколько это будет возможно.

Трамп поручил министру внутренних дел, министру сельского хозяйства и главе Агентства по охране окружающей среды США разработать и реализовать соответствующую программу.

Отдельное внимание в документе уделяется снижению распространения заболеваний, которые переносят клещи и комары. Министерство сельского хозяйства должно организовать разработку нехимических методов борьбы с такими болезнями, в том числе за счет сокращения численности переносчиков.

В указе также допускается использование методов стерилизации насекомых и средств борьбы с ними, созданных с применением биотехнологий.

В Белом доме инициативу связали с борьбой с заболеваниями, переносимыми насекомыми, а также с созданием условий для более безопасного отдыха жителей на природе.

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#США #здравоохранение #Дональд Трамп #природа #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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