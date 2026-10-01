Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение популяции клещей и некоторых видов комаров в округе Колумбия, где расположена столица страны. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Согласно указу, к 2028 году власти должны добиться сокращения популяции азиатского тигрового комара, египетского комара и других инвазивных видов на 90%. Численность клещей планируется уменьшить на 50% с последующим сокращением настолько, насколько это будет возможно.

Трамп поручил министру внутренних дел, министру сельского хозяйства и главе Агентства по охране окружающей среды США разработать и реализовать соответствующую программу.

Отдельное внимание в документе уделяется снижению распространения заболеваний, которые переносят клещи и комары. Министерство сельского хозяйства должно организовать разработку нехимических методов борьбы с такими болезнями, в том числе за счет сокращения численности переносчиков.

В указе также допускается использование методов стерилизации насекомых и средств борьбы с ними, созданных с применением биотехнологий.

В Белом доме инициативу связали с борьбой с заболеваниями, переносимыми насекомыми, а также с созданием условий для более безопасного отдыха жителей на природе.