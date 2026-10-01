Правительство Украины переходит к режиму максимальной экономии на фоне дефицита государственного бюджета. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, стране не хватает 27 млрд долларов для финансирования военных расходов в 2027 году, а дальнейшая международная помощь будет зависеть от выполнения реформ.

Правительство Украины сокращает все второстепенные государственные расходы, чтобы сосредоточить имеющиеся средства на финансировании обороны. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, расходы Украины на войну в этом году достигнут 155 млрд долларов. При этом для обеспечения военных потребностей в 2027 году государству пока не хватает 27 млрд долларов.

«Правительство перешло на режим максимальной экономии и отложило все второстепенные расходы. Но этого недостаточно», — написал Корецкий в своем Telegram-канале.

Премьер подчеркнул, что дальнейшее финансирование во многом зависит от поддержки международных партнеров.

По его словам, для Украины критически важно сохранить внешнюю финансовую помощь, поскольку собственных ресурсов для покрытия всех расходов недостаточно.

Одновременно глава правительства предупредил, что под угрозой может оказаться получение 29,5 млрд долларов международного финансирования, если Украина не выполнит взятые на себя обязательства перед Международным валютным фондом и Европейским союзом.

Речь идет прежде всего о проведении согласованных реформ, выполнение которых является одним из условий предоставления финансовой помощи.

По словам Корецкого, из 42 необходимых решений уже реализованы 17. Остальные правительство намерено выполнить до 15 октября.

Как отмечает Reuters, в этом году Украина уже сталкивалась с задержками в получении иностранной помощи. Агентство связывает это с затягиванием отдельных реформ, коррупционными скандалами и разногласиями между парламентом и правительством по поводу ряда законопроектов.

«От выполнения этих обязательств зависят наша оборона, стабильность государства и способность противостоять России», — заявил премьер-министр.

Таким образом, в ближайшие недели одной из ключевых задач украинских властей станет выполнение условий международных партнеров, от которых зависит дальнейшее финансирование государственного бюджета.