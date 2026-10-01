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В Литве призвали не преувеличивать значение встречи США и стран НАТО в Польше 0 127

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
BNS
Изображение к статье: Собрание США и НАТО
ФОТО: пресс-фото

Министр обороны Литвы Робертас Каунас призывает не придавать слишком большого значения инициированной США встрече в Польше лишь с частью союзников по НАТО.

На эту встречу не были приглашены Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и ряд других стран. По словам президента Гитанаса Науседы, это встреча в Бергенском формате, в которой помимо США участвуют только Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды.

«Я бы призвал перестать заниматься самоедством, поскольку, наверное, 80 процентов проблем, которых реально не существует, мы создаем у себя головах», — сказал Каунас журналистам в четверг.

«Эта встреча носит исключительно прагматичный характер. (...) Они пригласили те страны, которые обладают возможностями, финансовым и иным потенциалом для реализации так называемых решений по разделению бремени», — отметил он.

По словам министра, среди приглашенных стран — те, которые располагают истребителями, самолетами-дозаправщиками, бомбардировщиками и другим тяжелым и стратегическим вооружением, необходимым в Европе.

«Поэтому разговор ведется с теми странами, у которых есть реальные возможности для осуществления этого», — еще раз подчеркнул министр.

Несмотря на то, что страны Балтии не приглашены на эту встречу, Каунас акцентировал внимание на том, что у них есть прочная репутация надежных союзников по НАТО.

«Страны Балтии всегда хвалят как надежных союзников. Мы выполняем свои обязательства, у нас есть своя стратегическая миссия, которую мы проводим в жизнь», — резюмировал глава Минобороны.

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#НАТО #США #Литва #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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