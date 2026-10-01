Ситуация с запретом транзита российского и белорусского зерна в Эстонии несколько отличается от латвийской, поскольку через Эстонию такой транзит вообще не осуществляется, заявили журналистам в Министерстве сообщения Латвии.

В четверг правительство Эстонии решило ввести национальные санкции, запрещающие транзит российского и белорусского зерна через территорию страны. Для этого будет изменено принятое 29 сентября 2022 года решение правительства о запрете ввоза отдельных товаров из России и Беларуси в связи с российской агрессией против Украины и поддержкой этой агрессии Беларусью.

Козловскис признал, что латвийской стороне пока неизвестны все детали принятого Эстонией запрета.

«Сегодня мы узнали, что в Эстонии в принципе нет такого транзита зерна, поэтому, вероятно, принимать подобные решения там проще», — сказали в министерстве.

Тем временем дочерняя компания Latvijas dzelzceļš — LatRailNet — пока не начала применять предусмотренное правительством 300-процентное повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна.

Председатель правления LatRailNet Юстина Худенко еще 21 сентября сообщала LETA, что предприятие в соответствии с решением Сейма начало рассчитывать новую плату за использование железнодорожной инфраструктуры для зерновых грузов, станция отправления которых находится в России.

Сейм принял соответствующее решение 17 сентября. Оно предусматривает ускоренный пересмотр платы за инфраструктуру для перевозок зерна и зерновой продукции из России и будет действовать до конца года.

Ранее закон предусматривал двухмесячный срок для публикации изменений инфраструктурных тарифов. Теперь этот срок сокращен до двух недель.

Новые правила распространяются на перевозки пшеницы, смеси пшеницы и ржи, ржи, ячменя, овса, кукурузы, риса, сорго, гречихи, проса, других зерновых культур, а также ряда продуктов их переработки.

Поправки были обнародованы 21 сентября и вступили в силу на следующий рабочий день.

LatRailNet как организация, распределяющая пропускную способность железнодорожной инфраструктуры общего пользования и устанавливающая плату за ее использование, должна была рассчитать новый тариф и представить его на согласование в течение одной недели после обнародования поправок.

По словам Худенко, повышение платы является одним из инструментов, с помощью которых государство намерено сократить транзит российского зерна через Латвию. При этом LatRailNet должна соблюдать требования латвийского, европейского и международного законодательства.

Ускоренная процедура применяется ко всем перевозчикам независимо от их владельца или страны регистрации, если в транспортных документах указано, что станция отправления груза находится в России.

Срочные поправки к Закону о железной дороге Сейм окончательно принял 17 сентября. Они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Передавая законопроект в Сейм, правительство предложило LatRailNet рассмотреть возможность установить для транзита зерна российского происхождения инфраструктурную плату в размере 300% от прежнего тарифа.

При этом в аннотации к законопроекту отмечались возможные риски: сокращение грузопотока, судебные разбирательства, негативные последствия для предприятий транспортной отрасли, а также потенциальные споры о соответствии такого решения нормам транспортной политики ЕС.

Правительство также решило, что дополнительные доходы от повышенной инфраструктурной платы в случае их получения будут направлены на оборонные нужды Украины в соответствии с решениями, которые будут приняты позднее.

Кроме того, ранее правительство разрешило Продовольственно-ветеринарной службе брать образцы из транзитных партий зерна и проводить лабораторные исследования, чтобы проверять достоверность заявленной страны происхождения.