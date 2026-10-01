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В Украину присылают все меньше средств: денежные переводы рекордно падают 2 555

В мире
Дата публикации: 01.10.2026
УНИАН
Изображение к статье: Гривны

Больше всего сократились поступления заработной платы из-за рубежа.

Объем денежных переводов в Украину за январь-август 2026 года сократился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,91 миллиарда долларов, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

По его словам, через официальные каналы за 8 месяцев в Украину поступило 3,29 млрд долларов, что на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократились поступления заработной платы из-за рубежа – на 23,9% – до 1,11 млрд долларов.

"Это падение ускоряется от месяца к месяцу. То есть фиксируется все меньше официальных переводов зарплат и оплаты контрактов", – отметил Шевчишин.

Среди причин он назвал усиление финансового мониторинга, изменения правил относительно критичности предприятий и бронирования, а также закрытие части контрактов.

В то же время частные переводы за 8 месяцев выросли на 16,1% – до 2,18 млрд долларов. Однако и здесь, по словам Шевчишина, темпы роста постепенно замедляются.

Наиболее стабильными остаются переводы через неформальные каналы – НБУ оценивает их на уровне около 201–204 млн долларов в месяц. Всего за январь–август через такие каналы в Украину поступило около 1,62 млрд долларов.

При этом в августе объем переводов сократился на 4,5% – до 615 млн долларов. По словам Шевчишина, это самое значительное падение для августа, тогда как историческое среднее снижение для этого месяца составляет около 1,5%.

"Как бы то ни было, показатели денежных переводов снижаются", – подчеркнул аналитик.

Он также считает, что из-за усиления обстрелов, сложных прогнозов на зиму и призывов властей рассмотреть возможность эвакуации и временного переезда ситуация с денежными переводами может ухудшиться.

В связи с этим, по его оценке, годовой прогноз по объему денежных переводов следует пересмотреть в сторону понижения. Пока что минимальным ориентиром может служить сумма около 7,4 млрд долларов, однако и этот показатель, по мнению Шевчишина, может оказаться завышенным.

Денежные переводы – последние новости

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин сообщал, что в марте 2026 года объем частных денежных переводов в Украину достиг 653 миллионов долларов – это самый высокий показатель с начала года. В то же время этот рост носил преимущественно сезонный характер и не свидетельствует об устойчивой тенденции.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус-банка" Сергей Мамедов заявлял, что украинские банки будут все больше ужесточать надзор за средствами своих клиентов, контролируя их происхождение. И на пути Украины в ЕС требования к прозрачности происхождения средств будут приобретать все большее значение.

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#Украина #финансы #зарплата #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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