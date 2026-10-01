Экономическое общество Вестфалии и Липпе заявило, что отдает дань уважения НАТО - "как институту, который в эпоху глобальной неопределенности обеспечивает надежность". На церемонии награждения выступил канцлер ФРГ Мерц.

Международная Вестфальская премия мира 2026 года вручена НАТО и европейскому молодежному движению socioMovens из Дортмунда. Церемония вручения прошла в четверг, 1 октября.

Таким образом "отдается дань уважения институту, который в эпоху глобальной неопределенности обеспечивает надежность, способствует развитию партнерских отношений и делает мир возможным благодаря стабильности", пояснил председатель Экономического общества Вестфалии и Липпе, которое вручает премию, Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann).

В свою очередь движение socioMovens, основываясь на принципе "Дать Европе голос", организует недели молодежных проектов в восточноевропейских странах, уточнило агентство KNA. Они проводятся в Польше, Литве, Словакии, Венгрии, Хорватии и Румынии. Ранее к числу партнеров проекта относилась и Украина, но из-за войны реализовывать там новые инициативы пока не удается.

Рютте пока не видит прямой военной угрозы для альянса

На церемонии награждения в ратуше Мюнстера с речью выступил канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Награду принял генсекретарь НАТО Марк Рютте.

Он заявил после встречи с Мерцем, что несмотря на продолжающиеся гибридные действия России в Европе, в настоящее время не видит прямой военной угрозы для альянса. Однако союзники должны быть готовы к тому, "что кампания враждебных действий России против союзников продолжается", предупредил Рютте.

В свою очередь глава кабмина ФРГ раскритиковал нежелание России вести переговоры. "Уже почти пять лет в Украине бушует "убийственная война, развязанная Москвой", - заявил Фридрих Мерц. По его словам, боевые действия также ставят под угрозу безопасность остальной Европы. "И именно поэтому мы стремимся к дипломатическому решению, хотя Москва до сих пор не готова сесть за стол переговоров", - добавил канцлер после посещения германо-нидерландского корпуса в Мюнстере.

Мерц предупредил о попытках России вбить клин в немецкое общество

На церемонии вручения Мерц также предупредил о попытках России вбить клин в немецкое общество. "В Германии мы не позволим себя расколоть", - подчеркнул он. Речь идет о "гибридных атаках", "подстрекательствах в соцсетях, осуществляемых ботами из Москвы", лозунгах правопопулистской "Альтернативы для Германии" и ее российских "покровителей", указал канцлер.

В дискуссии о помощи Украине звучат обвинения, что она "осуществляется в ущерб благосостоянию нашей собственной страны", отметил Мерц. Однако поддержка Украины "не является самоцелью", уверен Мерц. "Мы оказываем ее прежде всего для того, чтобы защитить свободу и безопасность людей в нашей стране", - пояснил он.

Если не удастся "остановить Москву, то рано или поздно российская военная машина обернется против нас, против самой НАТО", - предупредил Мерц. "Мы не должны закрывать глаза на эту опасность", - резюмировал глава кабмина ФРГ.

Денежная составляющая премии для НАТО - 100 тыс. евро, socioMovens получило 50 тыс.

Альтернативная Вестфальская премия мира

В связи с критикой награждения Североатлантического альянса была также вручена Альтернативная Вестфальская премия мира от городов Мюнстера и Оснабрюка, передало агентство epd.

На соборной площади в Мюнстере награду получила международная сеть отказников от военной службы Connection из Оффенбаха. Премия составила 10 тыс. евро. Организация поддерживает молодых людей, не желающих нести службу в армии. Кроме того, она выступает за признание отказа от службы и дезертирства в качестве оснований для предоставления убежища.

Мир после Тридцатилетней войны

Международная Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году в память о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Награду присуждает Экономическое общество Вестфалии и Липпе (WWL) раз в два года. Это крупнейшая немецкая премия мира, ею удостаивают людей, организации или государства, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.

Ранее Вестфальской премией мира были награждены, в частности, первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, экипаж МКС, король Иордании Абдалла II, а также три страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.